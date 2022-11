Catar e Senegal jogam pela sobrevida na Copa do Mundo após derrota na estreia

Publicidade

Catar e Senegal vão jogar a sobrevida na Copa do Mundo nesta sexta-feira, às 10h, no estádio Al Thumama, pela segunda rodada do Grupo A. Eles se enfrentarão pela primeira vez na história do Mundial com teor decisivo, uma vez que ambos estrearam com derrota.

Leia também ‘Presente para Cristiano Ronaldo’, diz técnico de Gana sobre marcação de pênalti a favor de Portugal

O Catar recebeu o Equador e acabou perdendo por 2 a 0, mesmo resultado da derrota do Senegal para a Holanda. No entanto, o time africano detém um leve favoritismo, apesar de ter perdido Mané, segundo melhor jogador do mundo, por lesão.

Seleção senegalesa treina para confronto com Catar, que pode ser decisivo no Grupo A da Copa do Mundo de 2022. Foto: Ozan Kose/AFP

O técnico Félix Sánchez deve manter a base do Catar para o duelo contra o Senegal. A principal dúvida é no ataque. Muntari vem aparecendo bem nos treinamentos e pode ganhar uma oportunidade entre os titulares, mas a tendência é que os 11 iniciais sejam os mesmos da estreia.

“É evidente que o plano era chegarmos competitivos à Copa. Cada país tem suas particularidades. Nós somos um país pequeno, temos que trabalhar com o que temos”, comentou Félix Sánchez.

Do lado de Senegal, Aliou Cissé segue buscando a melhor forma de armar o time de Senegal sem o astro Mané. O treinador vem lutando contra lesões em seu elenco, já que Cheikhou Kouyaté e Fodé Ballo-Touré estão machucados. Por outro lado, Abdou Diallo treinou normalmente e foi confirmado pelo treinador.

Continua após a publicidade

Já o setor ofensivo de Senegal deverá continuar o mesmo da primeira rodada, com um triângulo formado por Diatta, Boulaye Dia e Ismaila Sarr. “Hoje compreendo que alguns duvidem de nós, mas o importante é que todos os jogadores que dirijo queiram continuar a escrever a sua história, a escrevê-la para os nossos adeptos senegaleses. Continuem acreditando e orando pela equipe.”

FICHA TÉCNICA

CATAR X SENEGAL

CATAR - Al-Sheeb; Pedro Miguel, Al-Rawi, Khiukhi, Abdelkarim Hassan e Homam Ahmed; Boudiaf, Hatim e Al-Haydos; Akram Afif e Almoez Ali. Técnico: Félix Sánchez.

SENEGAL - Edouard Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cissé e Abdou Diallo; Pepe Gueye, Gana Gueye e Nampalys Mendy; Diatta, Boulaye Dia e Ismaila Sarr. Técnico: Aliou Cissé.

ÁRBITRO - Antonio Mateu Lahoz (Espanha).

HORÁRIO - 10h.

Continua após a publicidade

LOCAL - Estádio Al Thumama, em Al Thumama.