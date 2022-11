Catar repete África do Sul e é o segundo anfitrião de uma Copa a ser eliminado na fase de grupos

Publicidade

O resultado da partida entre Holanda e Equador - empate em 1 a 1 - nesta sexta-feira definiu, matematicamente, a eliminação do Catar da Copa do Mundo, primeira equipe eliminada na edição deste ano. Pela segunda vez na história, a seleção dona da casa é eliminada ainda na fase de grupos do torneio - a primeira vez havia sido em 2010, com a África do Sul. Os catarianos também foram a primeira equipe do país-sede a perder seus dois primeiros jogos no Mundial.

Antes do início da Copa, o Catar já era tido como um azarão, apesar de ser o mandante do torneio. Disputando seu primeiro Mundial da história, a seleção era, segundo a última atualização do ranking da Fifa, uma das piores a disputar a edição deste ano. Na 50ª posição, a equipe fica à frente apenas da Arábia Saudita (51ª) e Gana (61ª).

Além de repetir o feito da África do Sul em 2010, o Catar irá finalizar o Mundial deste com a pior campanha de um país-sede no Mundial. Com as derrotas para Equador (2 a 0) e Senegal (3 a 1) nos dois primeiro jogos, só poderá chegar a três pontos na fase de grupos. Na Copa de 2010, a seleção sul-africana, treinada por Carlos Alberto Parreira, empatou com o México, perdeu para o Uruguai e venceu a França na última rodada - com quatro pontos, foi eliminado pelos mexicanos no saldo de gols.

Desde que ganhou o direito de sediar esta Copa, ainda em 2010, o Catar tinha como um dos planos de sua candidatura reforçar o futebol no país. O surgimento do esporte e da Associação de Futebol do Catar surge em meados de 1960, em meio à explosão do comércio de petróleo no Oriente Médio. Em 1970, ingressou na Fifa e disputou sua primeira partida oficial.

Apesar do fracasso nos resultados do Mundial deste ano, o Catar conseguiu fortalecer sua seleção nacional nos últimos anos. Em 2004, fundou a Aspire Academy, com o objetivo de explorar e ajudar a desenvolver atletas no Catar, além de fornecer educação superior. Neste projeto, o país conseguiu trazer jovens talentos de outras nações além do Oriente Médio, que se nacionalizaram catarianos e integraram grandes equipes do futebol mundial. Entre os 26 convocados, 10 não nasceram no Catar.

A nível local, o Campeonato Catariano observou um crescimento nos últimos anos. O Al-Sadd, um dos maiores do país, foi treinado por Xavi - antes de o treinador comandar o Barcelona. O ex-jogador, campeão do mundo com a Espanha, foi inclusive cotado para assumir o cargo de técnico da seleção antes da Copa do Mundo. A função ficou com Félix Sánchez, ex-comandante das categorias de base do clube espanhol.

Campeão da Copa da Ásia em 2019, maior conquista da história do país, a seleção esperava conseguir ir além da fase de grupos - fato que não aconteceu. Em dois jogos, foram cinco gols sofrido e apenas um marcado. Caso não vença a Holanda na próxima rodada, poderá ser a primeira anfitriã a não vencer um jogo na história da Copa do Mundo. A partida acontece na próxima terça-feira, às 12h (horário de Brasília).

Todos os desempenhos das seleções anfitriãs nas Copas do Mundo

1930 - Uruguai (Campeão)

1934 - Itália (Campeã)

1938 - França (Quartas de final)

1950 - Brasil (Vice-campeão)

1954 - Suíça (Quartas de final)

1958 - Suécia (Vice-campeã)

1962 - Chile (3º lugar)

1966 - Inglaterra (Campeã)

1970 - México (Quartas de final)

1974 - Alemanha Ocidental (Campeã)

1978 - Argentina (Campeã)

1982 - Espanha (Segunda fase)

1986 - México (Quartas de final)

1990 - Itália (3º lugar)

1994 - EUA (Oitavas de final)

1998 - França (Campeã)

2002 - Coreia do Sul (4º lugar) e Japão (Oitavas de final)

2006 - Alemanha (3º lugar)

2010 - África do Sul (Fase de grupos)

2014 - Brasil (4º colocado)

2018 - Rússia (Quartas de final)

2022 - Catar (Fase de grupos)