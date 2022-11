Catar divulga lista de convocados sem surpresas e aposta no ataque para brilhar no Mundial

Publicidade

O técnico Félix Sánchez anunciou, nesta sexta-feira, a lista de 26 convocados da seleção do Catar para a disputa da Copa do Mundo. Na relação do treinador espanhol, todos os selecionados jogam no futebol local. Os destaques desta lista ficam por conta dos atacantes Akram Afif, Almoez Ali e pelo veterano Hassan Al Haydos.

Para escolher o atletas, Sánchez utilizou como base o Al-Sadd, que tem a maioria dos jogadores chamados para disputar o Mundial. Desde junho, os homens de Félix Sánchez deixaram o campeonato do Qatar para cumprir uma etapa de preparação especial. O trabalho vêm sendo feito na Áustria e na Espanha.

Trabalhando em um esquema de portas fechadas junto à seleção, o treinador espanhol espera cumprir um papel digno neste Mundial. Nesta projeção, ele espera se classificar para as fases eliminatórias da Copa do Mundo.

Foto: Suhaib Salem/Reuters

Anfitriã da competição, o Catar está no Grupo A e faz o jogo de abertura do torneio contra a seleção do Equador no dia 20. Na segunda rodada, o duelo é diante da seleção do Senegal, no dia 25. O último confronto dessa fase classificatória vai ser contra a Holanda, quatro dias depois.

Confira a lista de convocados do Catar para a Copa:

Goleiros: Saad Al-Sheeb (Al-Sadd), Meshaal Barsham (Al-Sadd), Yousef Hassan (Al-Gharafa).

Laterais: Musaab Khidir (Al-Sadd),Abdelkarim Hassan (Al-Sadd), Homam Ahmed (Al-Gharafa),

Defensores: Pedro Miguel (Al-Sadd) , Tarek Salman (Al-Sadd), Bassam Al-Rawi (Al-Duhail), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Jassem Gaber (Al-Arabi).

Meio-campistas: Ali Asad (Al-Sadd), Assim Madibo (Al-Duhail), Mohammed Waad (Al-Sadd), Salem Al-Hajri (Al-Sadd), Moustafa Tarek (Al-Sadd), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Abdelaziz Hatim (Al-Rayyan), Ismail Mohamad (Al-Duhail).

Atacantes: Naif Al-Hadhrami (Al-Rayyan), Ahmed Alaaeldin (Al-Gharafa), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Khalid Muneer (Al-Wakrah), Akram Afif (Al-Sadd), Almoez Ali (Al-Duhail), Mohamed Muntari (Al-Duhail).