Catar tem mesquitas espalhadas por estádios, aeroportos e até nas estações do transporte público

Reza a lenda de que, se Maomé não vai até a montanha, ela vai até ele. No caso de quem segue a religião islâmica e vive ou está de passagem pelo Catar por conta da Copa do Mundo, não é preciso buscar por mesquitas para cumprir as cinco rezas previstas no livro sagrado da religião, o alcorão. O espaço religioso está em todos os lugares do país, não só em grandes e belas construções, como em salas dentro dos oito estádios do torneio, aeroportos, hotéis e até estações do transporte público. Segundo dados do governo local, existem atualmente cerca de 800 templos islâmicos espalhados pelo país, o que dá um para cada 3.750 habitantes.

Segundo a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil (FAMBRAS), as salats, ou orações, seguem o nascer e o pôr do sol e os cinco momentos em que elas devem ser feitas, durante 15 minutos, em direção à cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita, são: Fajr, antes de o sol nascer; Dhuhr, quando o sol está a pino e próximo do horário do almoço; Asr, feita durante a tarde; Maghrib, antes do pôr total do sol e a Ishaa, feita entre o anoitecer ou antes do início do próximo ciclo.

Caso a pessoa possa ir à mesquita fazer suas orações, tudo bem. Mas no caso de ela estiver na rua e o muezim, o responsável por chamar para o momento do azan, que são os momentos de conexão com a religião e Alá, é cena comum os muçulmanos pararem o que estão fazendo, desenrolarem um tapete que costumam levar consigo, seja no carro ou no trabalho, e professar sua fé na rua ou no escritório, por exemplo. Segundo a religião, os homens devem ir ao menos uma vez por semana ao espaço religioso, o que ocorre geralmente às sextas-feiras, dia que é considerado o domingo no mundo árabe.

Mesquita dentro do Estádio Internacional Khalifa, um dos palcos da Copa do Mundo

A carioca Patrícia Rezende, que trabalha em uma empresa brasileira de logística para a Copa do Mundo, conta que uma vez, foi atrás de um motorista árabe no pátio e ao chegar perto do veículo, ele havia estendido um tapete e rezava extremamente concentrado. Nas ruas de Doha e outras cidades do país, é possível ver gente rezando ao ar livre, na entrada de lojas, mercados e dentro de estabelecimentos comerciais e escritórios.

Mas e quando o momento de rezar cair no meio dos jogos? É possível esperar o intervalo ou o fim do jogo para cumprir as obrigações religiosas?

MESQUITAS PARA HOMENS E MULHERES

Segundo o presidente do Instituto da Cultura Árabe (ICARABE), Murched Omar Taha, desde que sejam respeitadas as faixas de tempo prevista para cada salat ao longo do dia, sem problema. Por isso, nos estádios da Copa do Catar, uma cena é comum: Homens e mulheres formam um entra e sai frenético de salas espalhadas pelos anéis das construções que funcionam como mesquitas. Antes, é preciso tirar os sapatos e após sair do espaço, fazer a ablução, que é a purificação com água de partes do corpo que vão entrar em contato com o chão na hora de rezar, como rosto, pés e mãos. Para isso, há espaços próprios para se fazer esse tipo de higiene dentro dos banheiros.

Mesquita localizada em um shopping no Catar

Segundo a tradição islâmica, homens e mulheres não podem rezar juntos e por isso, há salas destinadas aos dois gêneros, tanto em grandes mesquitas quanto em lugares de rezas em aeroportos, hotéis, shopping centers e centros esportivos, por exemplo.

Murched explica que o motivo é que isso se dá em razão da forma de se professar a fé. “Não é possível uma mulher ficar agachada em frente ao homem, o que tiraria a concentração da reza. Por isso, as mulheres sempre rezam em ambientes reservados para elas.”

Para ele, a separação na hora de rezar nada tem a ver com a diferença de gênero. “Isso não tem nada a ver com a religião, mas está ligado ao machismo e a ignorância.”