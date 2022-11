Catar x Senegal: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

A segunda rodada da Copa do Mundo vai começar! Abrindo o dia de jogos no grupo A, nesta sexta-feira (24), Catar e Senegal duelam, às 10h (pelo horário de Brasília) no estádio Al Thumama. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Leia também Copa do Mundo do Catar: veja os 5 gols mais bonitos da primeira rodada

Em sua segunda partida na Copa do Mundo, o Catar entra em campo para quase um “tudo ou nada”. Depois de perder para o Equador, os donos da casa enfrentam o Senegal e apostam em Akram Afif e Almoez Ali para conseguir marcar e vencer a primeira.

Sem poder contar com Mané, cortado por lesão dias antes da Copa do Mundo, o Senegal mostrou um bom futebol no duelo contra a Holanda, na primeira rodada. Contudo, a seleção africana acabou superada por 2 a 0 e precisa vencer para seguir com chances reais de chegar nas oitavas de final.

Arte Estadão

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Catar e Senegal acontece nesta sexta-feira, às 10h (horário de Brasília), no no estádio Al Thumama.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CATAR - Al-Sheeb; Pedro Miguel, Al-Rawi, Khiukhi, Abdelkarim Hassan e Homam Ahmed; Boudiaf, Hatim e Al-Haydos; Akram Afif e Almoez Ali. Técnico: Félix Sánchez.

SENEGAL - Edouard Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cissé e Abdou Diallo; Pepe Gueye, Gana Gueye e Nampalys Mendy; Diatta, Boulaye Dia e Ismaila Sarr. Técnico: Aliou Cissé.

QUEM APITA?

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (Espanha)

Assistente 1: Pau Cebrián Devís (Espanha)

Assistente 2: Roberto Díaz Pérez del Palomar (Espanha)

Quarto árbitro: Kevin Ortega (Peru)

VAR: Drew Fischer (Canadá)

AVAR: Fernando Guerrero (México)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira rodada da Copa do Mundo, o Catar foi derrotado pelo Equador, por 2 a 0.

Já o Senegal abriu sua participação no Mundial de 2022 perdendo para a Holanda, por 2 a 0.