Caxias x Fluminense na Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Às 19h deste quarta-feira (de Brasília), no Estádio Centenário, Caxias do Sul, o Caxias recebe o Fluminense, pela segunda fase da Copa do Brasil. O duelo é disputado em jogo único e em caso de empate, será decidido nos pênaltis.

O time carioca chega com moral elevado após conseguir a sua maior goleada na história da Copa do Brasil, quando venceu o Águia de Marabá por 8 a 0, no Pará. A equipe gaúcha passou pelo Dourados na fase anterior do torneio, com uma vitória por 2 a 0, no Mato Grosso do Sul.

Caxias e Fluminense duelam pela segunda fase da Copa do Brasil. Foto: Arte/Estadão

Além disso, enquanto o Caxias foi eliminado nas semifinais do Campeonato Gaúcho no final de semana, para o Internacional, o Fluminense deu um grande passo para a decisão do Carioca, depois de golear o Volta Redonda, por 4 a 0, na partida de ida das semis.

CAXIAS X FLUMINENSE: TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO BRASIL

DATA : 05/03/2025 (quarta-feira)

: 05/03/2025 (quarta-feira) HORÁRIO : 19h (de Brasília).

: 19h (de Brasília). LOCAL: Estádio Centenário, Caxias do Sul (RS).

ONDE ASSISTIR A CAXIAS X FLUMINENSE AO VIVO:

Sportv (TV fechada)

(TV fechada) Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÃO DO CAXIAS:

CAXIAS: Victor Golas; Ronei, Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes, Pedro Cuiabá, Mantuan e Tomás Bastos; Calyson e Iago. Técnico: Luizinho Vieira.

ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE:

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Otávio, Martinelli e Arias; Canobbio, Germán Cano e Kevin Serna. Técnico: Mano Menezes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CAXIAS E FLUMINENSE:

01/03/2025 - Internacional 3 x 1 Caxias - Campeonato Gaúcho

- Campeonato Gaúcho 02/03/2025 - Fluminense 4 x 0 Volta Redonda - Campeonato Carioca