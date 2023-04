Caxias x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes

Caxias e Grêmio se enfrentam hoje, 1, às 16h30 (horário de Brasília), na partida de ida da final do Campeonato Gaúcho. O primeiro confronto ocorre no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. É a primeira vez que as equipes se enfrentam na final do torneio estadual.

Após eliminar o Internacional na semifinal, a equipe grená chega a sua segunda final em um período de quatro anos. Já o Grêmio sofreu para passar pelo Ypiranga na semifinal, se classificando nos pênaltis. A equipe de Renato Portaluppi não deve contar com Kannemann e Carballo para a primeira partida.

Caxias x Grêmio: onde assistir. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

ESTÁDIO: Centenário.

DATA: 1 de abril de 2023.

HORÁRIO: 16:30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

RBS TV para o Rio Grande do Sul (TV Aberta)

Premiere (TV Fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CAXIAS: Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Moacir, Marlon; Diego Rosa, Peninha e Jean Dias; Eron. Técnico: Thiago Carvalho.

GRÊMIO: Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini e Reinaldo; Lucas Silva, Villasanti, Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

ARBITRAGEM

Árbitro: Anderson Daronco.

Assistente 1: Mauricio Coelho Silva Penna.

Assistente 2: Maira Mastella Moreira.

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo D Alonso Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

26/03 - Internacional 1 (4) x (5) 1 Caxias - Campeonato Gaúcho - Semifinal.

25/03 - Grêmio 2 (5) x (4) 1 Ypiranga - Campeonato Gaúcho - Semifinal.