CBF adia partida entre São Paulo x Coritiba pelo Brasileirão; saiba o porquê

Após o pedido do Ministério Público, a CBF confirmou a alteração na data do confronto entre São Paulo e Coritiba, que aconteceria neste domingo, às 20h30, no Estádio do Morumbi, pela 22ª rodada do Brasileirão. A mudança se dá em uma tentativa de evitar conflitos entre torcedores de clubes da capital paulista, já que o clássico entre Corinthians e Palmeiras está marcado também para este domingo, assim como a realização da Copa Pioneer, no Allianz Parque, e do festival The Town, em Interlagos.

Apesar do clássico estar marcado para as 16h do domingo, o MP entendeu que existia uma possibilidade de encontro das torcidas no metrô e em outros lugares públicos da capital paulista. Buscando evitar confusão, a decisão foi pela mudança de um dos jogos, por segurança na cidade.

Jogo entre São Paulo x Coritiba, no Morumbi, foi remarcado para o dia 27 de setembro. Foto: Felipe Rau / Estadão

Num primeiro momento, o Ministério Público de São Paulo enviou um ofício à CBF pedindo a alteração do clássico paulista. Como Corinthians e Palmeiras estão disputando torneios continentais, a entidade entendeu que seria mais fácil uma mudança no jogo entre São Paulo e Coritiba, apesar da equipe tricolor estar na final da Copa do Brasil. Com isso, o duelo passou para o dia 27 de setembro, às 19h, no Morumbi.

Com a alteração, o São Paulo ganhou tempo de preparação para a decisão da Copa do Brasil. No dia 17 de setembro (domingo), o time paulista enfrenta o Flamengo, no Maracanã. Antes, porém, fará apenas um jogo, diante do Internacional, no dia 13 (quarta-feira), às 21h30, no Beira-Rio.

O jogo remarcado contra o Coritiba acontecerá três dias depois da partida de volta da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no Morumbi - foi agendado para o dia 24 de setembro (domingo), às 16h. Sem vencer há seis jogos no Brasileirão, o São Paulo aparece na 11ª colocação da tabela, com 28 pontos, sete atrás do Red Bull Bragantino, primeiro time dentro da zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.