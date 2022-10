CBF adota cláusulas contra assédio e preconceito em contratos de patrocínio

A CBF revelou neste sábado, 15, que passou a incluir em seus contratos de patrocínio cláusulas que combatem assédio moral e sexual, assim como todas as formas de preconceito, seja por raça, cor, religião, origem, gênero, condição física e mental ou escolha política.

A nota divulgada no site da confederação afirma que a medida já está sendo utilizada e esteve presente nas últimas cinco parcerias comerciais da entidade. Ainda de acordo com o texto, “todas as empresas e colaboradores que ferirem estas cláusulas estarão cometendo falta grave, que poderá levar à rescisão do contrato.”

No mês de agosto, a CBF realizou o "seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol". Foto: Andre Borges/CBF

“A inclusão das cláusulas é uma decisão do presidente Ednaldo Rodrigues, eleito em março com a missão de dar transparência, promover a inclusão e modernizar a gestão da CBF”, afirma o pronunciamento da confederação.

A medida é também uma resposta ao afastamento do ex-presidente da CBF, Rogério Caboclo. Em junho de 2021, o cartola foi denunciado por uma funcionária CBF pela prática de assédio sexual e moral.

Ele foi afastado do cargo e, três meses depois, suspenso por 21 meses após recomendação da Comissão de Ética da entidade. O ex-presidente também foi denunciado por assédio moral pelo diretor de tecnologia da informação da CBF, Fernando França.

Esse ano, uma nova assembleia geral da CBF impôs uma segunda punição ao cartola, adicionando mais 20 meses de afastamento aos 21 meses já previstos na primeira suspensão.

Caboclo se diz vítima de um complô para retirá-lo do poder e reafirma sua inocência nos dois casos. O cartola reconhece que, em relação a funcionária que o denunciou, ele se excedeu em alguns momentos, “mas nunca busquei qualquer vantagem ou favorecimento, nunca a toquei ou a convidei para sair ou insinuei algo nesse sentido”, afirmou em uma carta enviada aos dirigentes estaduais da confederação.