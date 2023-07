CBF adota concentração e faz preparação especial com os árbitros das semifinais da Copa do Brasil

Os constantes erros de arbitragem na temporada, reforçados por reclamações contundentes de clubes e jogadores, levou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a antecipar a concentração dos árbitros escolhidos para apitar as semifinais da Copa do Brasil. Eles passarão por uma preparação especial para minimizar o risco de falhas.

Os profissionais serão submetidos a treinamentos no campo, a ser realizado no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, com a presença de atletas para simular situações reais de jogo. Simultaneamente, os árbitros assistentes de vídeo farão atividades no Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB).

Wilton Pereira Sampaio será o árbitro do clássico entre Corinthians e São Paulo Foto: Rodrigo Ferreira/ CBF

Na concentração, os árbitros também receberão alimentação, preparação física, tática e psicológica. Ao todo, 19 árbitros vão participar dos treinamentos, os 14 que estarão nas semifinais, além de cinco convidados.

A primeira semifinal será entre Corinthians e São Paulo, nesta terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. O jogo será apitado por Wilton Pereira Sampaio (GO), que terá como seus auxiliares: Bruno Pires (GO), Nailton Junior (CE) e Yuri Elino (RJ). Estarão no VAR: Rodrigo Guarizo (SP), Alisson Furtado (TO) e Fabricio Porfirio (SP).

Já a partida entre Grêmio e Flamengo, que será nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, terá no apito o árbitro Raphael Claus (SP), com Bruno Boschilia (PR), Guilherme Camilo (MG) e João Gobi (SP) como auxiliares. Os árbitros de vídeo serão Igor Benevenuto (MG), Dyorgenes Padovani (ES) e Fabrício Vilarinho (GO).