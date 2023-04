CBF adota novas orientações de arbitragem da Fifa para futebol no Brasil em 2023; veja mudanças

A CBF anunciou nesta terça-feira a implementação das novas orientações de arbitragem da Fifa com o objetivo de trazer mais “transparência” e “justiça esportiva” ao futebol brasileiro. No fim de semana, começa o Brasileirão. As mudanças incluem novos protocolos do assistente de vídeo de imagem (VAR) e da análise da linha de impedimento, acréscimos no tempo regulamentar das partidas e atuação do goleiro em cobranças de pênaltis. Um documento no qual constam as modificações foi divulgado pela entidade. Os clubes agora tomarão ciência das novas condutas.

Algumas das novas diretrizes já puderam ser observadas na Copa do Mundo do Catar, em 2022. Os lances em análise pelo VAR serão disponibilizados nos telões dos estádios — desde que os locais disponham das condições técnicas para realizar o procedimento. Assim, o torcedor presente no jogo poderá acompanhar em tempo real a revisão da jogada, assim como acontece nas transmissões de TV. Ele saberá agora o que está acontecendo.

O ex-árbitro Wilson Seneme é o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF Foto: WILTON JUNIOR/ESTADAO

Outra importante mudança se dará nas análises de impedimento. Os árbitros e assistentes de vídeo utilizam linhas virtuais em azul para identificar o atacante e em vermelho para pontuar o último defensor. A partir deste ano, sempre que houver sobreposição das linhas de defesa e ataque, a equipe que estiver tentando o gol será beneficiada. O árbitro deixará o lance seguir e depois tomará sua decisão.

As partidas também devem receber acréscimos maiores para compensar o tempo de bola parada ao longo da disputa. A partir de agora, os árbitros irão realizar a contagem do tempo em que a bola estiver parada, inclusive nas comemorações de gols e também no prazo levado para uma cobrança de pênalti. O expediente foi usado na Copa do Mundo do Catar, quando os acréscimos, em muitos casos, ultrapassaram os dez minutos.

A regra “Dibu Martínez” também será levada em consideração. Durante uma cobrança de pênaltis, o goleiro está proibido de se comportar de maneira que distraia o batedor de uma forma injusta — por exemplo, retardar a execução da cobrança ou tocar nas traves, no travessão ou na rede da meta. A medida surgiu após o arqueiro argentino “catimbar” e distrair os batedores franceses na disputa de penalidades final da Copa do Catar, vencida pela seleção de Messi. Essa distração proposital será coibida e penalizada com cartão.

A Comissão de Arbitragem, presidida por Wilson Seneme, tem realizado palestras nos clubes para comunicar as mudanças para o ano de 2023. A iniciativa visa explicar o que há de novo na arbitragem e alinhar as instruções recebidas pelos árbitros durante a pré-temporada com o conteúdo passado às equipes. As mudanças serão colocadas em prática imediatamente.

OUTRAS MUDANÇAS

Revisão do VAR

O árbitro que se sentir excessivamente pressionado no processo de revisão do VAR deve advertir os jogadores com um cartão amarelo. A determinação inclui os deslocamentos antes e após a revisão e o período em que o árbitro está na cabine do VAR conferindo o lance.

Área técnica

O árbitro que se sentir excessivamente pressionado durante a partida pelos profissionais localizados na área técnica e banco de reservas, incluindo membros da comissão técnica, deve paralisar o jogo e advertir com um cartão amarelo ou vermelho, a depender de seu julgamento.

Área de aquecimento

A partir de 2023, no máximo seis jogadores podem se aquecer no local antes de entrar em campo. O rodízio dos jogadores deverá ser feito pela comissão técnica das equipes. A mudança visa reduzir a pressão exercida pelos atletas no árbitro da partida.