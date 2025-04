A diretoria do Juventude foi pega de surpresa após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicar o clube sobre um alerta de manipulação de resultados envolvendo o atacante Ênio, de 24 anos. O cartão amarelo recebido pelo jogador na primeira rodada do Brasileirão gerou suspeita em casas de apostas. A entidade foi notificada por meio de um relatório da Ibia (Associação Internacional de Integridade em Apostas Esportivas). A informação foi divulgada primeiramente pelo GE e confirmada pelo Estadão.

Ênio foi advertido com amarelo pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli no segundo tempo do triunfo do Juventude sobre o Vitória, por 2 a 0, em Caxias do Sul (RS). O atacante recebeu o cartão por reclamar de uma falta próxima à área do time gaúcho. Procurado pela reportagem, o Juventude avisou que está avaliando a questão internamente e não vai se manifestar neste momento. A tendência é de que um posicionamento seja divulgado no início da próxima semana. Por ora, Ênio também não vai se pronunciar sobre o assunto.

PUBLICIDADE O Juventude não relacionou o jogador para a partida deste sábado, no Rio, contra o Botafogo, pela segunda rodada do Brasileirão. Ênio tem proposta para transferência, sendo o Grêmio um dos interessados. Uma fonte ouvida pela reportagem acredita que a oferta deve ser retirada após a polêmica. O Juventude não informou se ausência do atleta na relação se deu por causa da possibilidade de trocar de clube ou por causa da suspeita de manipulação. No início do ano, o Juventude pagou R$ 1 milhão para contratar o jogador junto ao Amazonas. Ele foi revelado pelo Botafogo e acumula passagem pelo futebol da Bélgica.

Ênio, do Juventude, teve nome envolvido em suspeita de manipulação. Foto: Fernando Alves/EC Juventude

A CBF informou o caso tanto ao Governo Federal e quanto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O Ministério do Esporte informou que “não se manifesta sobre investigações em curso”, e reafirmou seu “compromisso com a integridade, a legalidade e o respeito às instituições responsáveis pela condução das apurações relacionadas à manipulação de resultados no esporte brasileiro”. Procurado, o tribunal não se manifestou.

Segundo o GE, uma bet apontou que o cartão amarelo para Ênio representava mais do que 10% do total apostado na partida, número bastante superior à marca de 3%, quando a aposta já é considerada suspeita. Foram identificadas entre os apostadores três atletas. A Lei 14.790, popularmente chamada de Lei das Bets, proíbe atletas, técnicos, árbitros, dirigentes e empresários de realizarem apostas esportivas.

O Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) explicou que operadores regulamentados e autorizados pela Secretaria de Prêmios e Apostas possuem sistemas de monitoramento baseados em inteligência artificial que analisam diariamente padrões de apostas. Quando uma suspeita de fraude é identificada, as operadoras reportam essas informações diretamente a organismos internacionais como a IBIA, principal voz global sobre integridade para o setor de apostas online.

Em novembro do ano passado, o Ministério do Esporte publicou uma portaria com medidas para combater a manipulação de resultados dos jogos esportivos passíveis de aposta. Entre elas, a obrigatoriedade das bets em informar sobre suspeitas de manipulação de resultados e colaborar com investigações em curso.

O texto também detalha o rito de apuração de denúncias. “Em casos de comprovação de manipulação, o resultado das investigações será encaminhado ao Comitê de Defesa do Jogo Limpo (COB), aos respectivos Tribunais de Justiça Desportiva, ao Ministério Público, às Polícias Federal e Civil, para conhecimento e adoção de medidas legais, no âmbito de suas respectivas competências.”