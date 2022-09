CBF confirma datas, horários e locais dos amistosos da seleção com Gana e Tunísia

A CBF confirmou nesta sexta-feira que os dois próximos amistosos da seleção brasileira serão disputados na França. Os adversários, anunciados no mês passado, serão Tunísia e Gana. Serão os últimos testes do técnico Tite antes da definição da lista final de convocados para a Copa do Mundo do Catar, no fim do ano.

O primeiro jogo será contra a seleção de Gana. Está marcado para o dia 23 de setembro (sexta-feira) e será disputado na cidade de Le Havre, no Stade Oceane, sede de sete partidas no último Mundial Feminino, em 2019.

Neymar comemora com Vinícius Júnior gol marcado sobre o Chile nas Eliminatórias da Copa Foto: REUTERS/Ricardo Moraes

Quatro dias depois (terça), os brasileiros enfrentarão os tunisianos na capital francesa, no Parque dos Príncipes, estádio do Paris Saint-Germain. As duas partidas serão realizadas no mesmo horário: 20h30 do horário local, equivalente às 15h30, pelo horário de Brasília.

De acordo com a CBF, a preparação para o primeiro jogo acontecerá na própria cidade de Le Havre, com treinos marcados para os dias 19, 20, 21 e 22. Depois do primeiro amistoso, a delegação brasileira treinará já em Paris para o segundo confronto desta Data Fifa.

ÚLTIMOS AMISTOSOS

A CBF também confirmou nesta sexta que estes amistosos serão os últimos também antes do início da Copa, no dia 20 de novembro. Nas últimas semanas, houve especulação de que o Brasil poderia fazer outro amistoso após a convocação, marcada para o dia 9, às 11 horas, na sede da entidade.