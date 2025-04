CBF conversa com filho de Ancelotti para tentar convencer treinador, diz jornal

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entrou em contato com o filho de Carlo Ancelotti para demonstrar interesse na contratação do treinador para a seleção brasileira. Davide Ancelotti, que é assistente no Real Madrid, seria o elo entre a entidade e o pai. De acordo com o jornal espanhol El Períodico, a cúpula da CBF informou que toparia esperar o final da temporada para contar com o comandante.

O italiano tem contrato com a equipe de Madrid até a metade de 2026. Caso exista um acordo, o presidente Ednaldo Rodrigues já confirmou que estaria disposto a pagar uma indenização para a contratação do novo técnico. Ancelotti é o grande desejo do mandatário, pressionado para encontrar uma solução definitiva após apostas erradas em Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior.

Carlo Ancelotti é o treinador favorito de Ednaldo Rodrigues para assumir o Brasil. Foto: Adrian Dennis/AFP

PUBLICIDADE Outra possibilidade é que Ancelotti seja demitido pelo clube merengue diante dos maus resultados. Ele terá o trabalho avaliado e a sequência discutida por Florentino Pérez ao final das competições. Na capital espanhola desde 2021, Ancelotti se tornou o maior campeão do Real Madrid na história, com 15 taças, sendo três Champions Leagues, três Mundiais, duas La Ligas, duas Supercopas da Espanha, duas Copas do Rei e três Supercopas da UEFA. Essa é a segunda passagem do veterano, anteriormente defendeu a agremiação entre 2013 e 2015.

O cargo de treinador da seleção está vago desde a demissão de Dorival Júnior, no final de março, depois da goleada sofrida para a Argentina, por 4 a 1, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

O Brasil ocupa o quarto lugar das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E a próxima Data Fifa, em junho, será decisiva para os planos da seleção. Os duelos serão com o Equador, fora de casa, no dia 6, e Paraguai, com mando de campo brasileiro, no dia 10. O local ainda será definido.