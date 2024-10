CBF deixará de treinar no CT do Corinthians durante preparação em São Paulo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou, nesta terça-feira, 1º, que a seleção brasileira vai se preparar para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Chile (dia 10), em Santiago, e Peru (dia 15), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, a partir de segunda-feira na Academia de Futebol do Palmeiras, em São Paulo.

Anteriormente, os treinamentos do selecionado dirigido pelo técnico Dorival Júnior seriam no CT Joaquim Grava, do Corinthians. A última vez que a seleção treinou no CT do Palmeiras foi em novembro de 2021 nas Eliminatórias passadas. Em nota, a CBF agradeceu ao Corinthians, mas não explicou o motivo da mudança.

Academia de Futebol vai receber preparação da seleção brasileira. Foto: Cesar Greco / Fotoarena

A alteração acontece em meio à tensão entre Corinthians e CBF, por causa de a entidade ter atendido o pedido do Flamengo para alteração da data dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. O clube alvinegro criticou a decisão e foi ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em busca do restabelecimento do calendário. O Brasil ocupa a quinta colocação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, com dez pontos somados nos oito primeiros jogos. Foram apenas três vitórias, um empate e quatro derrotas até aqui.

Argentina, com 18 pontos, lidera a classificação, seguida por Colômbia (16), Uruguai (15) e Equador (11). Depois destes dois jogos, o Brasil ainda disputa outras duas rodadas em novembro, frente a Venezuela (fora) e Uruguai (em casa).

As seis primeiras seleções se classificam para a disputa do Mundial, enquanto a sétima colocada ainda terá chance em uma repescagem.