Das peculiaridades do futebol brasileiro, a CBF escancarou mais uma no último fim de semana, ao anunciar as datas dos jogos de volta da Copa do Brasil, Corinthians x Flamengo e Vasco x Atlético-MG. Os jogos seriam inicialmente disputados no dia 17 de outubro, dois dias após o fim da Data Fifa, onde a seleção brasileira jogará pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Mas passaram para o fim de semana, nos dias 19 e 20.

Como Flamengo e Atlético têm constelações sul-americanas, acabaram beneficiados com a medida, já que seus atletas que defendem suas respectivas seleções terão ao menos 3 dias de descanso antes das semis, ao invés de um, como estava previamente planejado.

Sede da CBF no Rio de Janeiro Foto: Wilton Junior/ Estadão

PUBLICIDADE É claro que a CBF fez algo que eticamente não deveria, de ter mudado a data-base a quatro dias do início dos confrontos sendo que no dia dos sorteios dos mandos ela havia dito que manteria o calendário original. O comunicado da CBF diz que a mudança visa que os times “empreguem força máxima, utilizando e recuperando os atletas convocados para as suas Seleções Nacionais, o que valoriza a disputa esportiva nessa fase aguda e decisiva da Competição”.

Ou seja, a própria CBF prefere sucatear o seu campeonato nacional para que a Copa do Brasil seja mais importante, indo na contra-mão do resto do mundo. Não há país minimamente relevante no meio futebolístico onde a copa local seja mais importante do que a liga.

Mas no Brasil é assim. Há anos a CBF quis que Copa do Brasil não perdesse relevância e, além de contar com os times da Libertadores, aumentou exponencialmente a premiação. O campeão de 2024 vai ganhar o mesmo valor que o de 2023: R$ 73,5 milhões.

Para se ter ideia, o Palmeiras embolsou R$ 47,5 milhões pelo título do Brasileirão do ano passado, 46% a menos que o São Paulo venceu por seu caneco na Copa do Brasil de 2023.

Com a maioria dos clubes do Brasil afundados em dívidas quase bilionárias, eles acabam ao longo do ano priorizando a Copa do Brasil em detrimento ao Brasileirão. Basicamente, o torneio de pontos corridos ninguém entra no começo pensando em ser campeão, apenas em não cair de divisão e aí se for eliminado das copas vê onde dá para chegar.

O Flamengo nesse ano liderava o Brasileirão na 21ª rodada e decidiu poupar seus titulares contra o São Paulo pois dias depois teria o confronto de oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O rubro-negro foi derrotado no MorumBis e desde então entrou em crise, foi eliminado na Libertadores e vê na semifinal da Copa do Brasil sua única chance de ganhar algo relevante.

De qualquer forma, os valores no futebol brasileiro são completamente invertidos.