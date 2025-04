CBF divulga áudio do VAR em pênalti polêmico para o Palmeiras: ‘Não muda a trajetória da bola’; ouça 2:41 Lance garantiu a vitória por 2 a 1 do time paulista contra o Sport, neste domingo, pelo Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo o áudio do VAR na análise do pênalti que garantiu a vitória do Palmeiras, por 2 a 1, sobre o Sport, neste domingo, em Recife. O lance polêmico revoltou o time pernambucano e gerou críticas dos próprios palmeirenses nas redes sociais, incluindo o ídolo Marcos.

O lance aconteceu aos 42 minutos do segundo tempo. O árbitro Bruno Arleu de Araújo viu toque de Matheus Alexandre em Raphael Veiga dentro da área e marcou a penalidade. O assistente de vídeo Rodrigo Nunes de Sá ratifica a decisão da arbitragem em campo.

“Na hora que ele faz o tique taque, ele toma o toque. Pra mim eu vejo na hora que ele dá o tique taque, ele toma o toque”, diz Bruno Arleu. Rodrigo Nunes de Sá responde em seguida: “Ele vai tocar na bola, mas não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda pro jogador de branco. E aí vai ter um calço.”

Raphael Veiga, do Palmeiras, sofreu pênalti que decretou vitória do time paulista sobre o Sport. Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras

PUBLICIDADE O lance foi analisa por aproximadamente dois minutos. Rodrigo Nunes de Sá em nenhum momento chamou Bruno Arleu para conferir o lance no monitor e continuou validando a decisão pela marcação da penalidade. “Depois que ele (Veiga) joga a bola e o jogador tenta prosseguir, tem um contato com o pé que é mínimo, e depois ele vem arrastando o pé no chão”, analisa o responsável pelo VAR. “Ele não desliza o pé antes. A gente tem dentro da área o calço e isso impacta na ação dele seguir na jogada que sobraria pra ele. O pênalti está confirmado”, conclui.

O vice-presidente de futebol do Sport, Guilherme Falcão, concedeu entrevista coletiva após a partida. Ele classificou o lance como uma “vergonha para a arbitragem brasileira” e reclamou especialmente do fato de o VAR não ter chamado o árbitro para revisar a jogada.

“Eu consigo compreender que o juiz, dentro das quatro linhas, olhando aquele lance em tempo real, possa se equivocar. Mas eu não consigo entender como, com árbitro de vídeo, não tenha sequer a revisão do lance”, disse. “O Brasil hoje importa treinador, o Brasil hoje importa jogador. Está na hora de importar árbitro também, porque a arbitragem que está hoje no Brasil não está no nível do Campeonato Brasileiro”, ironizou.

O Sport divulgou uma nota oficial na noite deste domingo cobrando providências efetivas da Comissão de Arbitragem. “A tolerância com erros tão graves precisa acabar. É necessário que haja responsabilização dos envolvidos, a fim de evitar que episódios como este voltem a se repetir”, escreveu o clube.