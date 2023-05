CBF divulga áudio do VAR no lance polêmico de Thiago Maia, do Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira o áudio do VAR sobre a decisão da arbitragem no lance envolvendo o volante Thiago Maia. O jogador do Flamengo errou o chute e acertou a perna de Di Placido com muita força. A árbitra Edina Alves Batista foi chamada para reavaliar o lance, mas manteve a decisão de campo e só aplicou o cartão amarelo.

O lance gerou inúmeras críticas nas redes sociais e por parte dos jogadores do Botafogo, que entenderam que Thiago Maia entrou com força excessiva na jogada. Apesar da imprudência, o volante levou a pior, mas o Flamengo negou uma possível fratura.

No vídeo divulgado pela CBF, Daiana Carlos Muniz dos Santos orienta Edina a expulsar o jogador do Flamengo, mas a árbitra não concordou e optou por seguir a sua intuição.

Thiago Maia foi o responsável pelo lance mais polêmico do clássico entre Flamengo e Botafogo Foto: REUTERS/Sergio Moraes

“Nós temos força nesse contato, tá? O jogador de vermelho não joga a bola. E, usando força excessiva, ele atinge a canela do adversário, ok? Esse jogador, ele erra totalmente a bola e atinge, com força alta, a canela do adversário”, disse Daiane.

Edina respondeu: “Ele vem para chutar a bola, e os dois se chocam. Ele erra o chute, entendeu? Ele vai na bola, Daiane, está vendo? Eu vou continuar com o amarelo”, afirmou a árbitra. Nas redes sociais, o Botafogo ironizou a decisão da arbitragem e postou o vídeo do lance envolvendo Thiago Maia com algumas palminhas.