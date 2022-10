CBF divulga áudios do VAR de Atlético-MG x Palmeiras e causa revolta nas redes sociais; ouça

O pisão dado por Mariano em Atuesta, que gerou muita reclamação do Palmeiras após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, foi interpretado pela arbitragem como um lance acidental, conforme revelado pelos áudios do VAR divulgados nesta sexta-feira pela CBF. Na gravação, Rodrigo Carvalhaes de Miranda, que estava no comando da arbitragem de vídeo, conclui que o atleticano pisou no palmeirense, porém sem ação faltosa.

“Não, tem um pisão ali, mas é um pisão, mas é um pisão acidental, não é uma ação faltosa”, diz Miranda ao árbitro de campo, Marcelo de Lima Henrique. “De Lima, lance checado. Tem um contato embaixo, um pisão acidental, não é uma ação faltosa. Segue a decisão de campo, tá?”, completa, reiterando a decisão do companheiro no gramado, que não marcou pênalti e revoltou a equipe paulistana.

GOL DE BRENO LOPES

A CBF também divulgou a avaliação de outro lance gerador de indignação nos palmeirenses: o gol anulado de Breno Lopes. O VAR começa a checagem para identificar um possível toque de mão de Rafael Navarro, que protagonizou uma dividida com o atleticano Mariano antes de a bola sobrar para Breno marcar.

Árbitro Marcelo de Lima Henrique teve atuação contestada em Atlético-MG x Palmeiras. Foto: Cesar Greco/ SE Palmeiras

A arbitragem descarta o toque de mão, mas conclui que Navarro cometeu falta em Mariano, por isso anula o gol. “Marcelo, segue a decisão de campo, tá? Tem uma disputa li, ele tromba no quadril… ação faltosa, ok? E impede que o jogador continue na jogada”, é possível ouvir em um trecho do áudio.

Após a partida, o diretor Anderson Barros e o auxiliar João Martins, que substituiu o suspenso Abel Ferreira no Mineirão, concederam coletiva de imprensa e detonaram a atuação de Marcelo de Lima de Henrique. Na visão de Barros, a equipe de vídeo deveria ter sugerido ao árbitro a revisão na tela do campo.

A CBF divulgou os áudios do VAR de Atlético-MG x Palmeiras



“O árbitro pode ter tomado a maioria das decisões corretas, mas quando necessitou daquela que seria a ferramenta que facilitaria as decisões, mais uma vez um erro extremamente grosseiro ao não marcar o pênalti no Atuesta e sequer chamar o árbitro para uma revisão”, reclamou o dirigente.

Apesar de sentir-se prejudicado, o Palmeiras venceu e aumentou ainda mais sua vantagem na liderança do Brasileirão, com 60 pontos, nove a mais que o vice-líder Fluminense. O time de Abel Ferreira completou 19 rodadas, isto é, um turno inteiro na primeira colocação e ostenta a marca de ser o único dos 20 clubes da Série A que não perdeu fora de casa. São oito vitórias e seis empates em 14 partidas na condição de visitante.