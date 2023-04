CBF divulga neste domingo tabela da 3ª fase da Copa do Brasil e do Brasileirão

O domingo foi de novidades na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade divulgou as datas e horários da terceira fase da Copa do Brasil e das dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 15 de abril. Não é normal que isso aconteça nos fins de semana. As tabelas estavam na mesa do presidente Ednaldo Rodrigues. Ele não delega nem aprova nada sem olhar tudo atentamente.

A terceira fase da Copa do Brasil contará com 32 clubes com partidas entre os dias 11 e 27 de abril. A vaga na competição será decidida em jogos de ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, a classificação para a etapa seguinte será definida por disputa de pênaltis. Até as fases anteriores, as partidas eram únicas.

O campeão da Copa do Brasil de 2023 vai receber R$ 70 milhões de reais em prêmio. Dez milhões a mais do que no último ano. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Os primeiros times a entrarem em campo serão Volta Redonda e Bahia, em duelo marcado para o dia 11 de abril, às 16h30, no estádio Raulino de Oliveira. Nesta etapa também todos os grandes clubes participam.

Já o Brasileirão começa no dia 15 de abril, com sete partidas. Os dois primeiros jogos serão Palmeiras x Cuiabá, no Allianz Parque, e América-MG x Fluminense, no Independência, ambos às 16h. O torneio nacional tem 38 rodadas. O Palmeiras é o atual campeão brasileiro. Segundo o técnico português Abel Ferreira disse após a derrota para o Água Santa na primeira partida da final do Paulistão, seu time tem uma mira na testa. É o time a ser batido.

Confira os jogos da terceira fase da Copa do Brasil:

IDA

11/04

16h30

Volta Redonda-RJ x Bahia-BA

19h

Botafogo-SP x Santos

20h

Inter-RS x CSA-AL

21h30

São Paulo-SP x Ituano-SP

Fortaleza-CE x Águia-PA

12/04

16h30

Nova Iguaçu-RJ x América-MG

19h

Coritiba-PR x Sport-PE

19h30

Fluminense-RJ x Paysandu-PA

CRB-AL x Athletico-PR

20h

Palmeiras-SP x Tombense-MG

21h30

Atlético-MG x Brasil-RS

Ypiranga-RS x Botafogo-RJ

Remo-PA x Corinthians-SP

13/04

19h

Náutico-PE x Cruzeiro-MG

20h

Maringá-PR x Flamengo-RJ

21h30

ABC-RN x Grêmio-RS

VOLTA

15/04

19h

Cruzeiro-MG x Náutico-PE

20h

Paysandu-PA x Fluminense-RJ

21h30

Sport-PE x Coritiba-PR

Ituano-SP x São Paulo

Athletico-PR x CRB-AL

26/04

19h

Santos-SP x Botafogo-SP

América-MG x Nova Iguaçu-RJ

19h30

Brasil-RS x Atlético-MG

Águia-PA x Fortaleza-CE

20h

Tombense-MG x Palmeiras-SP

21h30

Flamengo-RJ x Maringá-PR

Corinthians-SP x Remo-PA

27/04

19h

Bahia-BA x Volta Redonda-RJ

19h30

Botafogo-RJ x Ypiranga-RS

20h

CSA-AL x Inter-RS

21h30

Grêmio-RS x ABC-RS

Veja a primeira rodada do Brasileirão:

15/04

16h

Palmeiras x Cuiabá

América-MG x Fluminense

18h30

Botafogo x São Paulo

Red Bull Bragantino x Bahia

Athletico x Goiás

Fortaleza x Inter

21h

Atlético-MG x Vasco

16/04

16h

Flamengo x Coritiba

Corinthians x Cruzeiro

18h30

Grêmio x Santos