CBF nega sondagem a Fernando Diniz para ser técnico da seleção brasileira após a Copa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta quarta-feira que não realizou qualquer sondagem na contratação de Fernando Diniz, do Fluminense, para o comando técnico da seleção brasileira após a realização da Copa do Mundo do Catar. A informação havia sido dada pelo jornal espanhol Marca.

“Não é verdadeira a informação publicada pelo jornal Marca, nesta quarta-feira, sobre uma suposta sondagem para o cargo de técnico da seleção brasileira. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, informa que não tratou do assunto com nenhum profissional e reforça que a prioridade é dar as melhores condições para a Seleção na preparação para a Copa do Mundo FIFA Catar 2022″, afirmou a CBF em nota.

Fernando Diniz tem feito elogiado trabalho no comando do Fluminense Foto: Rodolfo Buhrer/ Reuters

Fernando Diniz tem feito um trabalho elogiado no comando do Fluminense, ocupando as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Seu estilo de jogo ímpar é visto com bons olhos por alguns torcedores, mas a falta de títulos deixa dúvidas.

A CBF, no entanto, não nega interesse no trabalho de Diniz. Apenas afirma que não fez sondagens no momento e que se concentra em levar a seleção brasileira ao título mundial após 20 anos. A entidade sequer cita o nome de Diniz, dizendo que não procurou qualquer profissional para o cargo.

Tite já afirmou reiteradas vezes que deixará o cargo ao término da Copa do Catar. O treinador diz que não apontará um substituto, mas gostaria que fosse um brasileiro.

ALEX SANDRO FORA, LODI DENTRO

A bruxa anda solta na lateral esquerda da seleção brasileira. Após ver Guilherme Arana romper os ligamentos do joelho e perder a Copa do Mundo, agora é Alex Sandro quem desfalca a equipe nacional nos últimos amistosos antes da Copa do Mundo do Catar, por lesão muscular. Cortado, o jogador da Juventus abre caminho para a volta de Renan Lodi após polêmica da vacinação no começo do ano.

“Renan Lodi está convocado para os próximos amistosos da Seleção Brasileira. Atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, Lodi substituirá Alex Sandro, desconvocado devido a uma lesão muscular na perna esquerda”, revelou a CBF nesta quarta-feira.

Por ter se vacinado contra a covid-19 em cima da hora dos jogos da penúltima janela das Eliminatórias, contra Equador e Peru, no começo do ano, Renan Lodi acabou preterido. Tite disse, na época, que a vacina era uma “responsabilidade social” e que o jogador, então no Atlético de Madrid, “perdeu a chance de concorrer.”

Guilherme Arana e Alex Teles foram chamados para encarar Chile e Bolívia na rodada final das Eliminatórias e, depois, para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul, Tite optou por Alex Sandro, atualmente o titular da posição, e Alex Teles. Agora, Lodi ganha nova oportunidade para ainda sonhar com o Catar.

Foi a primeira alteração na lista de 26 nomes convocados para os amistosos contra Gana e Tunísia, dias 23 e 27 de setembro, respectivamente. Tite espera não perder mais peças para poder fazer sua avaliação final antes da convocação definitiva para a Copa. A seleção brasileira começa a se reunir na segunda-feira, quando já realizará seu primeiro treino em Le Havre, na França.