CBF tem de trabalhar para aumentar a premiação do futebol feminino: Corinthians ganhou R$ 500 mil

Foi linda a festa do Corinthians após a vitória sobre o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil de futebol feminino. O time paulista se sagrou bicampeão. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, estava presente e fez questão de entregar as medalhas. Ele tem sido um apoiador do futebol das meninas.

Disse, em meio à festa em Itaquera, que vai continuar investindo na busca de profissionais para o futebol feminino, de novas treinadoras a jogadoras, gestoras, árbitras, a exemplo dos times masculinos. Ótimo.

O futebol feminino é uma nova fonte de renda para os clubes brasileiros. Na Neo Química Arena neste domingo, o jogo recebeu 25 mil torcedores. Antes, esse público ficava entre 3 mil e 4 mil pessoas. Portanto, bem trabalhado e com as bandeiras do clubes nacionais, o futebol feminino começa a se destacar e a oferecer rentabilidade para seus presidentes. A TV também paga pela transmissão dos jogos, a exemplo do que acontece há anos no masculino.

Corinthians festeja bi da Supercopa do Brasil feminina na Neo Química Arena Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

Mas há uma questão que a CBF precisa melhorar, e rápido: a premiação desses torneios. O Corinthians ganhou R$ 500 mil. O Flamengo, segundo colocado, ficou com R$ 300 mil. Para os padrões do futebol masculino, é muito pouco. Os clubes vão se interessar mais se esse valor crescer, bem a exemplo do que acontece com a Copa do Brasil no masculino, que pagará na edição deste ano prêmio de R$ 91 milhões ao campeão. Todas as fases são bem remuneradas pela CBF. Não há, portanto, um único time no País que não queira disputar a competição.

O mesmo desejo deve ocorrer com o futebol feminino. É claro que há muita diferença nas receitas ainda, mas o caminho está aberto para que a modalidade desenvolva e pague suas contas, com novas receitas e patrocinadores, direitos de TV e bilheterias. Os programas de sócio-torcedor dos clubes poderiam ter alguma condição mais atrativa voltada para o futebol das meninas, de modo a faturar mais e lotar os estádios em mais jogos.

Tudo isso pertence aos gestores dos clubes. Mas entendo que a CBF poderia dar um empurrãozinho pagando mais dinheiro de premiação.

Imagine uma premiação de R$ 5 milhões em vez desses R$ 500 mil. Sei que dinheiro não dá em árvore nem na CBF e o correto seria gerir as disputas de modo a fazer com que elas se paguem e tenham prêmios mais gordos por conta própria. Mas enquanto isso não acontece, de fato, a entidade poderia ajudar mais. Há várias maneiras de melhorar isso. Outro caminho seria organizar eventos em praças esportivas em que o público pudesse se aproximar dessas jogadoras, com jogos de Rio contra São Paulo, Rio contra Minas, São Paulo contra Nordeste, Sudeste contra Sul e assim por diante. Criar eventos que pudessem valorizar o futebol feminino sem mexer em calendário ou atrapalhar torneios. Eventos de um dia só, com atletas do passado, presente e futuro.