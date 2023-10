Ceará recua e desiste de disputar a Copa Sul-Americana

O Ceará desistiu de disputar a edição de 2015 da Copa Sul-Americana. O anúncio foi feito, na noite de terça-feira, pelo treinador Marcelo Cabo, que convenceu a diretoria a concentrar as atenções do time para as disputas da Série B do Campeonato Brasileiro e das oitavas de final da Copa do Brasil. "Colocamos nossa posição que a Sul-Americana não seria interessante para o Ceará para o momento de dificuldades que estamos vivendo na Série B e as disputas contra o São Paulo pelas oitavas de final da Copa do Brasil", afirmou Marcelo Cabo, após a derrota do Ceará por 2 a 0 para o América Mineiro, no Castelão, pela 18ª rodada da Série B. Esta foi a 11ª derrota em 18 jogos do Ceará na competição, em que ocupa a última posição, com 11 pontos. A decisão do Ceará de não disputar a Sul-Americana já foi comunicada à CBF, que designou a vaga para o Bahia, como vice-campeão da Copa do Nordeste deste ano. O Ceará assim desistiu da ação no STJD em que exigia a vaga na Sul-Americana. O julgamento do mérito da ação estava marcado para a próxima sexta-feira. O Ceará já tinha conseguido uma liminar para disputar a Sul-Americana, mas agora desistiu de participar do torneio. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Ceará enfrentará o São Paulo com os confrontos marcados para os dias 20 (em São Paulo) e 26 (em Fortaleza) deste mês. Na Copa Sul-Americana, em sua fase nacional, o Bahia, que herdou a vaga do clube cearense, tem o Sport como adversário.