Ceará x Confiança na Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Um duelo nordestino marcado para as 21h30 desta quarta-feira (de Brasília), em Fortaleza, decidirá uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, quando Ceará e Confiança se enfrentarem. A partida é única e vai para os pênaltis em caso de empate no tempo normal.

O time cearense encontrou outro clube do Sergipe na estreia desta edição da Copa do Brasil, o Sergipe, e avançou com uma vitória por 2 a 0, em Aracaju. Além do torneio eliminatório, o Ceará está na final do estadual (decide o título com o Fortaleza) e disputa a Copa do Nordeste e a Série A do Campeonato Brasileiro (que se inicia no começo de abril).

Ceará e Confiança enfrentam-se pela segunda fase da Copa do Brasil. Foto: Arte/Estadão

O Confiança passou pelo Parnahyba com uma goleada por 5 a 0, em Teresina, Piauí, na primeira rodada da Copa do Brasil. A equipe sergipana disputa também as semifinais do estadual, a Copa do Nordeste e a Série C do Brasileirão (marcada para começar também em abril).

CEARÁ x CONFIANÇA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO BRASIL

DATA : 12/03/2025 (quarta-feira).

: 12/03/2025 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30 (de Brasília).

: 21h30 (de Brasília). LOCAL: Castelão, Fortaleza (CE).

ONDE ASSISTIR A CEARÁ x CONFIANÇA AO VIVO:

SporTV 2 (TV fechada)

Premiere (pay-per-view).

ESCALAÇÃO DO CEARÁ:

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni; Aylon, Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

ESCALAÇÃO DO CONFIANÇA:

CONFIANÇA: Rafael Mariano, Valdir Júnior, Maicon, Eduardo Moura e Airton; Fábio, André Lima e Luiz Otávio; Breyner Camilo, Ronald Camarão e Neto. Técnico: Waguinho Dias.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CEARÁ E CONFIANÇA:

09/03/2025 - Ceará 4 x 0 Maracanã - Campeonato Cearense

4 x 0 Maracanã - Campeonato Cearense 08/03/2025 - Falcon 1 x 2 Confiança - Campeonato Sergipano