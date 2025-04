Ceará x Grêmio no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela segunda rodada do Brasileirão, a partida entre Ceará e Grêmio está marcada para acontecer neste sábado, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Sediado no Arena Castelão, em Fortaleza, o jogo contará com transmissão oficial feita pelo pay-per-view Premiere.

Campeão cearense, o Ceará estreou no Campeonato Brasileiro com um empate. Contra o Red Bull Bragantino, o clube não conseguiu sair do 2 a 2 e acumulou somente um ponto na primeira rodada do torneio. Fora de torneios da Conmebol, o time se classificou para a próxima fase da Copa do Nordeste. O Ceará passou na terceira colocação do Grupo B.

Veja onde assistir a Ceará x Grêmio ao vivo Foto: Arte/Estadão

Após vencer o Atlético Mineiro por 2 a 1 na primeira rodada do torneio internacional, o Grêmio conseguiu outra vitória importante nesse início de temporada. Contra o Sportivo Luqueño, o clube gaúcho venceu também na sua estreia na Copa Sul-Americana. Com três pontos, o time é o segundo colocado de seu grupo, atrás apenas do Godoy Cruz por conta do saldo de gols.

CEARÁ X GRÊMIO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 05/04/2025

05/04/2025 Horário: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília) Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Publicidade

ONDE ASSISTIR A CEARÁ X GRÊMIO AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CEARÁ

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GRÊMIO

GRÊMIO: Tiago Volpi; Igor Serrote, Wagner Leonardo, Jemerson e Lucas Esteves; Edenílson, Camilo e Villasanti; Cristian Olivera, Matías Arezo e Martin Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CEARÁ E GRÊMIO

31/03 - Bragantino 2 x 2 Ceará - Brasileirão

- Brasileirão 02/04 - Sportivo Luqueño 1 x 2 Grêmio - Copa Sul-Americana