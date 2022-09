Ceará x Santos: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Buscando se recuperar no Campeonato Brasileiro, o Santos vai à Arena Castelão para visitar neste sábado, às 16h30, o Ceará pela 26ª rodada. A equipe da Baixada soma 34 pontos no torneio nacional e tem na mira a conquista de uma vaga na próxima edição da Libertadores. Para isso, foca em chegar ao menos no G-8.

Já o Ceará ainda está próximo à zona de rebaixamento, com 28 pontos, e precisa conquistar pontos como mandante para se consolidar na luta por um lugar na Copa Sul-Americana. Será a primeira partida de Lucho González como treinador diante dos torcedores cearenses.

Ceará e Santos medem forças neste sábado pelo Brasileirão.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo entre Ceará e Santos está agendado para este sábado, às 16h30, na Arena Castelão.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, por meio do pay per view. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CEARÁ - João Ricardo; Nino Paraíba; Messias (Lucas Ribeiro), Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Richardson, Lima, Guilherme Castilho e Mendoza; Matheus Peixoto (Zé Roberto). Técnico: Lucho González.

SANTOS - João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Gabriel Carabajal; Lucas Braga, Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Lisca.

ARBITRAGEM

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistente 1: Alex dos Santos (SC)

Assistente 2: Éder Alexandre (SC)

Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

VAR: Rafael Traci (SC)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos foi derrotado pelo Goiás, por 2 a 1, na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. O Ceará, por sua vez, conquistou um importante empate, por 1 a 1, no Maracanã diante do Flamengo.