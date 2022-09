Ceará x São Paulo: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Ceará e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida tem transmissão da Globo e do Premiere. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

O tricolor paulista, apesar de ser finalista da Sul-Americana, chega ao jogo pressionado. Eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo na última quarta-feira, 14, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni não vai bem no Campeonato Brasileiro. Com 31 pontos, o São Paulo está em décimo terceiro lugar e se encontra apenas três pontos a frente do primeiro colocado na zona de rebaixamento, o Avaí.

Leia também Endrick pode ser relacionado pela 1ª vez por Abel no Palmeiras após ficar fora de jogo do sub-20

Ceará e São Paulo duelam neste domingo, na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Com a mesma pontuação do tricolor paulista, o Ceará também busca uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Em décimo quarto lugar, o time tem um saldo de gols pior do que o da equipe paulista e por isso está uma posição abaixo na tabela. Após sete jogos sem vencer, o time de fortaleza ganhou a partida contra o Santos no último sábado, 10, e busca manter o momento positivo contra o São Paulo.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Ceará e São Paulo acontece neste domingo, às 16h, na Arena Castelão, na capital cearense.

Continua após a publicidade

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Globo (TV aberta) e do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CEARÁ: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Richard Coelho e Richardson; Vina (Guilherme Castilho), Lima, Mendoza e Jô (Zé Roberto). Técnico: Lucho González.

SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha, Ferraresi, Diego Costa (Luizão) e Reinaldo (Welington); Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Galoppo), Igor Gomes (Patrick) e Alisson; Bustos (Luciano) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ARBITRAGEM

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF).

Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa/BA)

Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (Fifa/DF)

Quarto Árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães (CE)

VAR: Luciano Roggenbaum (PR)

Continua após a publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última rodada, o Ceará derrotou o Santos por 2x1 na Arena Castelão, em Fortaleza. Já o São Paulo empatou por 1x1 com o Corinthians no clássico Majestoso no Morumbi.