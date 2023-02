Ceilândia x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Ceilândia e Santos jogam nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), em Brasília, pela primeira fase da Copa do Brasil de 2023. Por conta do regulamento, a equipe paulista pode jogar pelo empate que se classifica para a segunda fase.

ONDE ASSISTIR CEILÂNDIA X SANTOS

Ceilândia x Santos terá transmissão do Sportv na TV por assinatura. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 20h (horário de Brasília) em Brasília.

Divulgação Santos Foto: Raul Baretta

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

CEILÂNDIA: Henrique; João Afonso, Euller, Everaldo e Wisley; Werick, Geovane e Doglão; Gabriel Guimarães, Milla e João de Deus. Técnico: Adelson de Almeida.

SANTOS: João Paulo; João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Mendoza; Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Ceilândia vive uma boa fase na atual temporada. Sem perder a cinco partidas, a equipe vem de vitória no último jogo contra o Rio Branco, por 1 a 0, pela Copa Verde. Já o Santos segue em busca de recuperação. Depois de um momento ruim no ano, a equipe paulista melhorou e vem de goleada contra a Portuguesa, por 4 a 0, pela rodada do Paulista.