Celta de Vigo x Barcelona: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Barcelona tem compromisso pelo Campeonato Espanhol neste sábado, às 14h30, quando enfrenta o Celta de Vigo fora de casa, no Estádio Balaídos. O duelo é válido pela 25ª rodada de LaLiga e opõe rivais que estão em momentos distintos. Ausência na última partida, o brasileiro Vitor Roque volta a ficar à disposição e deve jogar.

O Barcelona ocupa a terceira posição na tabela, com 51 pontos, e, embora esteja distante do líder e arquirrival Real Madrid, ainda sonha com a taça. O Celta tem 20 pontos e está colado na zona de rebaixamento. É a primeira equipe fora do grupo do descenso.

Barcelona visita o Celta Foto: Arte/Estadão

CELTA X BARCELONA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO ESPANHOL:

LOCAL : Estádio Municipal de Balaídos, em Vigo, na Espanha.

: Estádio Municipal de Balaídos, em Vigo, na Espanha. DATA : 17/02/2024 (sábado).

: 17/02/2024 (sábado). HORÁRIO: 14h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR CELTA X BARCELONA

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES DE CELTA E BARCELONA

CELTA: Vicente Guaita; Renato Tapia, Unai Núñez e Carlos Domínguez; Javier Manquillo, Jailson, Fran Beltrán e Mihailo Ristic; Óscar Mingueza, Luca de la Torre e Strand Larsen. Técnico : Rafael Benítez.

: Rafael Benítez. BARCELONA - Ter Stegen; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez e João Cancelo; Andreas Christensen, Frenkie de Jong e Ilkay Gundogan; Lamine Yamal, Pedri e Robert Lewandowski. Técnico: Xavi.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CELTA E BARCELONA