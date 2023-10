Celtic x Lazio: onde assistir, horário e escalação das equipes

Celtic e Lazio se enfrentam nesta quarta-feira, 4, às 16h, na Escócia pela segunda rodada do grupo E da Champions League. Depois de perder na primeira rodada fora de casa, o Celtic tenta fazer valer o fator casa contra os italianos, que empataram com um gol de goleiro no último ataque na rodada de abertura.

O Celtic não sabe o que é perder na atual temporada quando joga em seu país. Com seis vitórias e um empate na competição nacional, a equipe lidera a competição e tem o melhor ataque e segunda melhor defesa até aqui. Em seu primeiro jogo como mandante na Champions League, o time de Brendan Rodgers busca furar o bloqueio italiano com Furuhashi e Palma.

Com quatro derrotas em sete rodadas no Campeonato Italiano e um empate na primeira rodada graças a um gol do goleiro no último lance, a Lazio tenta não se descolar dos primeiros colocados nas competições. Sem nenhum atleta machucado, Sarri deve apostar em um time com Taty Castellanos, Mattia Zaccagni formando o ataque para mudar a fase da equipe em 2023.

Celtic x Lazio - Champions League Foto: Arte/Estadão

CELTIC X LAZIO: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 04/10 (quarta-feira).

HORÁRIO 16H

LOCAL: Celtic Park, em Glasgow

ONDE ASSISTIR CELTIC X LAZIO AO VIVO

Continua após a publicidade

HBO Max

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE CELTIC E LAZIO

CELTIC : Joe Hart; Taylor, Scales, Kobayashi, Johnston, Hatate, McGregor, O’Riley, Maeda, Furuhashi e Palma. Técnico: Brendan Rodgers.

: Joe Hart; Taylor, Scales, Kobayashi, Johnston, Hatate, McGregor, O’Riley, Maeda, Furuhashi e Palma. Brendan Rodgers. LAZIO: Ivan Provedel, Elseid Hysaj, Alessio Romagnoli , Nicolò Casale, Adam Marusic, Nicolò Rovella, Luis Alberto, Mattéo Guendouzi, Felipe Anderson, Taty Castellanos, Mattia Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CELTIC E LAZIO