Ceni admite má atuação do São Paulo: ‘Vitória poderia ter sido do Atlético-GO’

Rogério Ceni admitiu a má atuação do São Paulo, pesar do triunfo, por 2 a 1, sobre o Atlético-GO, nesta quinta-feira à noite, no Morumbi. O técnico afirmou que o time sentiu um pouco a parte física: “Vitória poderia ter sido do Atlético, que foi bem melhor no segundo tempo.”

Ceni disse que a equipe diminuiu o ritmo por causa da sequência de jogos. “Atuamos quinta, domingo e hoje. Alguns jogadores sentiram”, afirmou o treinador, dando como exemplo o meio-campista Nestor.

Calleri fez o primeiro gol do São Paulo no jogo. Foto: Rubens Chiri/ saopaulofc.net

“Perdemos a nossa sustentação defensiva e deixamos muitos espaços para os contra-ataques do Atlético, que veio para o jogo com dois velocistas pelas pontas e mais um home rápido pelo meio”, afirmou.

O técnico aproveitou para advertir o elenco para os três próximos jogos diante de Atlético-MG, Internacional e Fluminense. “Temos de render muito mais para conseguirmos os pontos necessários para a classificação para a Libertadores.”