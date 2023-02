Ceni afirma que São Paulo não deverá poupar atletas nas rodadas finais mesmo classificado

O técnico Rogério Ceni afirma que o São Paulo não deverá poupar atletas nas rodadas finais do Campeonato Paulista mesmo tendo conquistado a vaga para as quartas de final com antecipação. Nesta terça-feira, 21, o time do Morumbi venceu o São Bento por 3 a 0, em Sorocaba, e não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado, o Mirassol – apenas os dois se classificam.

“Para essas últimas duas vamos com o que temos de melhor, logicamente respeitando o cansaço em alguns setores nossos. Continuamos sem algumas trocas, não vamos ter o Pablo Maia, tomou o terceiro cartão, rodamos em algumas posições que temos jogadores para trocar e confiamos”, afirmou o treinador em entrevista coletiva em Sorocaba.

O treinador afirma que o planejamento está amparado pelo retrospecto do Campeonato Paulista nos últimos anos. Com o resultado positivo diante do São Bento, o São Paulo passou a ter a segunda melhor campanha, ultrapassando o São Bernardo nos critérios de desempate. O dono da melhor campanha joga as quartas de final em casa e, de acordo com os resultados das fases seguintes, pode ter o mesmo benefício na semi e também em um eventual decisão. Hoje, o Palmeiras é o dono da melhor campanha. “A fase classificatória determina muita coisa, foi assim nos últimos anos. Vamos lutar muito para ter a melhor posição possível, agora classificados”, afirmou Ceni.

Rogério Ceni não vai poupar o elenco nas últimas rodadas do Paulistão Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

No próximo jogo, o São Paulo vai enfrentar exatamente o São Bernardo, no Morumbi. “Primeiro, terminar na frente do Água Santa, que vem bem. Depois numa semifinal, mesmo sem ter o Morumbi, onde quer que a gente jogue, que tenha o apoio da nossa torcida”, afirmou.

O treinador se refere aos shows do grupo Coldplay que serão realizados no Morumbi nas datas das semifinais do Paulistão. Se avançar, e mantiver a vantagem, o São Paulo poderá mandar o jogo no Allianz Parque.