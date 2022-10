Ceni anuncia mudança após admitir erro na formação defensiva do São Paulo na temporada

Após o vice-campeonato paulista e da Copa Sul-Americana, da semifinal da Copa do Brasil e de 32 rodadas do Campeonato Brasileiro, Rogério Ceni admitiu ter cometido erro na formação tática defensiva do time do São Paulo nos jogos fora do Morumbi. Para o treinador, este pode ser o motivo de o time não ser tão intenso como visitante.

“Vários são os fatores para um time não render fora de casa o mesmo futebol como mandante. Talvez por falha minha. Nós precisamos melhorar defensivamente fora de casa”, disse o treinador. “Eu só não usei dois volantes marcadores até agora porque não tenho no elenco.”

Além do posicionamento dos jogadores em campo, Rogério também apontou a falta de concentração do time em vários momentos das partidas como um problema a ser resolvido. O técnico afirmou que contra o Coritiba, após dominar todo o jogo, o time propiciou pelo menos três boas oportunidades para o adversário “após o minuto 84″. Em um deles, o time paranaense marcou o seu gol e o jogo terminou 3 a 1.

Rogério Ceni admite erros na zaga e promete mudanças no setor defensivo do São Paulo.

O aproveitamento no ataque também precisa ser melhorado, segundo Ceni. “O São Paulo é um time que precisa de muitas finalizações para fazer um gol.” Nas estatísticas levantadas pelo treinador, a equipe tricolor, dentro do Morumbi, “é a que mais domina, mais tem posse de bola, mais finaliza, mais soma escanteios”. “Temos de procurar ter o mesmo rendimento fora de casa”, completou o treinador.

Domingo, às 16 horas, o São Paulo vai jogar em Caxias do Sul, frente ao lanterna Juventude. Uma vitória, dependendo dos resultados, já pode colocar o time entre os classificados para a próxima edição da Copa Libertadores.