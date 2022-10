Ceni demonstra otimismo com possibilidade de o São Paulo obter vaga na Libertadores de 2023

A vitória, por 3 a 1, sobre o Coritiba, no Morumbi, nesta quinta-feira, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro deixou o técnico Rogério Ceni otimista com a possibilidade de classificação para a Copa Libertadores. “São seis times para duas vagas. Mas vamos tentar a melhor colocação possível. O São Paulo não pode ser apontado como favorito para conquistar a Libertadores, mas precisamos sempre buscar o melhor para o time”, disse o treinador, em entrevista coletiva.

Ceni admitiu que o time ainda carrega grande frustração por causa da perda da Copa Sul-Americana, em Córdoba, na Argentina para o Independiente del Valle. “Temos de reagir. Sabemos que é difícil após uma derrota como esta, mas temos um objetivo para alcançar.”

O São Paulo derrotou o Coritiba por 3 a 1 no Brasileirão.

O São Paulo volta a campo no domingo, às 16 horas, em Caxias do Sul, diante do Juventude. Luciano, que recebeu o terceiro cartão amarelo, está fora da partida. Em compensação, Ferraresi e Beraldo devem retornar à equipe, após cumprirem suspensão.