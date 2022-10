Ceni elogia comprometimento do São Paulo em clássico: ‘Nosso time tem muito brio’

Rogério Ceni não poupou elogios aos jogadores do São Paulo, neste domingo, após o empate sem gols com o Palmeiras. Para o treinador, o elenco mostrou dedicação e comprometimento diante do líder do Brasileirão, jogando fora de casa e terminando a partida com dois jogadores a menos em campo. “Nosso time tem muito brio”, destacou.

“Hoje no primeiro tempo tivemos as melhores oportunidades de chute com Reinaldo, Luciano, Igor Vinicius. Tivemos boas oportunidades de fazer o gol quando estava 11 contra 11. Nosso time tem muito brio. Tem dedicação na parte tática. Defendemos bem melhor do que nos outros jogos contra o Palmeiras aqui. Hoje tivemos capacidade de se defender melhor e arrumar melhores oportunidades de gols no primeiro tempo”, comentou o treinador.

No Allianz Parque, choque-rei fica no 0 a 0. Palmeiras perde pênalti e São Paulo tem dois jogadores expulsos. Foto: Carla Carniel/Reuters

Apesar da desvantagem numérica desde o fim do primeiro tempo, quando o zagueiro Ferraresi foi expulso, o time do Morumbi segurou um empate sem gols com o primero colocado da tabela. “Eu só posso sentir orgulho dos meus jogadores. Repito que ainda sentimos muito a falta desse título, mas eles não deixam de lutar com algumas deficiências e correções que temos de fazer para os próximos jogos”, afirmou, referindo-se à final da Copa Sul-Americana.

O São Paulo foi derrotado pelo Independiente Del Valle na decisão disputada no dia 1º deste mês. Segundo Ceni, o time ainda se recupera daquela decepção. Depois daquele jogo, a equipe paulista ganhou do América-MG por 2 a 1, perdeu do Botafogo por 1 a 0 e agora empatou com o Palmeiras.

“Não é fácil reagir, como contra o América-MG, fomos competitivos contra o Botafogo, infelizmente perdemos. Temos de destacar a dedicação de todos os atletas. Não é fácil perder uma competição que chegamos até o final e gostaríamos muito jogar hoje com esse título. Mas em momento algum falta dedicação”, declarou.