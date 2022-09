Ceni evita falar sobre troca de goleiro no São Paulo: ‘Vamos escolher o que for melhor’

Após uma atuação questionável de Jandrei no gol do São Paulo durante a derrota por 3 a 1 para o Atlético-GO na noite de quinta-feira, na rodada de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, o técnico Rogério Ceni evitou falar sobre uma possível troca na posição para os próximos jogos. Questionado a respeito da possibilidade em coletiva de imprensa, limitou-se a dizer que fará a “melhor escolha para o time”.

“Pretendo ganhar os próximos jogos. Da maneira como for escalado, como for escolhido. Temos um jogo contra o Cuiabá e esse jogo da volta contra o Atlético-GO. Estamos apertados no Campeonato Brasileiro. temos um jogo que se tornou mais difícil no Morumbi. Nós vamos escolher o que for melhor para esses dois jogos.”, comentou.

Leia também Luciano confia em classificação do São Paulo no Morumbi: ‘Não há outra opção’

Rogério Ceni reconhece dificuldades para reverter situação na Sul-Americana Foto: EFE/Weimer Carvalho

O jogo contra o Cuiabá, pelo Brasileirão, está marcado para as 19 horas deste domingo, na Arena Pantanal, três dias antes da decisão na vaga da final da Sul-Americana com o Atlético-GO, na quinta-feira que vem. Como a prioridade é o torneio continental, um time alternativo pode ser escalado no final de semana. Com isso, se Jandrei aparecer no time titular, não significa que começará jogando também no meio da semana. A principal opção para o gol é Felipe Alves.

Rogério Ceni ficou muito insatisfeito com o futebol apresentado pelo São Paulo em Goiânia de uma maneira geral. Erros foram cometidos em todos os setores e Igor Gomes foi expulso, situação que deixou o treinador bastante irritado. Mesmo com a derrota por 3 a 1, contudo, ele considera a classificação uma obrigação do São Paulo, que vai decidir a vaga diante de sua torcida, no Morumbi.

“Não tem mais motivação, é obrigação. Tem que ganhar. Pela péssima partida de hoje, se tornou uma obrigação a gente classificar o São Paulo. A motivação é a torcida, com 60 mil no Morumbi. É pressionar desde o início. Se a gente criar o tanto que criamos contra os outros times, exceto hoje, a gente tem chance. A gente tem que dar oportunidade de os atacantes fazerem os gols. Ponto final. A gente tem a obrigação de classificar o São Paulo”, pontuou.