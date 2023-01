Ceni minimiza vaias após empate do São Paulo com o Ituano: ‘Resquício do ano passado’

O técnico Rogério Ceni encarou com naturalidade as vaias da torcida do São Paulo após o empate sem gols com o Ituano na estreia do Campeonato Paulista. Para o treinador, a insatisfação da torcida ainda é um reflexo da última temporada, quando o time bateu na trave na Copa Sul-Americana e não conseguiu a classificação para a Libertadores.

“Vaias são resquício do ano passado, tivemos perto do título da Sul-Americana. É natural, torcedor quer ver o time vencendo. É natural, começo de temporada onde até lá fora vê coisas estranhas acontecendo, pequenos na frente dos grandes até na Premier League”, disse o treinador.

Leia também Wellington Rato lamenta chances perdidas no empate do São Paulo: ‘Tomamos algumas decisões erradas’

Para Rogério Ceni, faltou assertividade ao São Paulo para sair do Morumbi com a primeira vitória do ano. Durante a partida, a equipe tricolor teve amplo domínio sobre o Ituano, e criou diversas oportunidades. No entanto, o ataque teve muitas dificuldades em converter as chances em gol.

São Paulo e Ituano duelam na estreia do Paulistão.

“Tem que ser assertivo no futebol, quando não tem tantas possibilidades para tentar ter um conjunto melhor, ter nível de jogo melhor, treinar. Produzir e dominar para criar mais chances”, disse. “Tivemos volume de jogo, algumas oportunidades, não conseguimos fazer uma grande partida. O torcedor é impulsivo. Se sai um gol, o torcedor fica feliz, como não aconteceu, a vaia é natural pela frustração.

O ponto conquistado colocou o São Paulo na liderança do Grupo B do Paulistão. Mirassol, Guarani e Água Santa, que completam a chave, não venceram na primeira rodada. O próximo compromisso do time tricolor será na quinta-feira, às 19h30, contra a Ferroviária, em Araraquara.