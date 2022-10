Ceni pede ‘concentração’ ao São Paulo na reta final do Brasileirão por vaga na Libertadores

Rogério Ceni valorizou o triunfo do São Paulo sobre o Juventude, neste domingo, em Caxias do Sul. O treinador citou o desgaste da temporada para elogiar o poder de reação da equipe para conseguir os três pontos e comentou que o grupo vai precisar de concentração nesta reta final do Brasileirão para conseguir a tão sonhada vaga na Libertadores.

“Espero que a gente tenha cabeça boa para estarmos bem concentrados. Temos que ir atrás de nossas vitórias em casa”, afirmou Ceni. “Não é fácil a pressão psicológica de disputar finais, perder e se reerguer. Isso é sempre uma tarefa difícil. Começam também mais lesões no final da temporada. Estão todos mais cansados, até mentalmente. Precisamos ter mais concentração nesses cinco jogos para fazer com que o São Paulo chegue o mais próximo possível dos primeiros colocados.”

Desde a derrota na final da Copa Sul-Americana, para o Independiente Del Valle, o São Paulo venceu três jogos, empatou um e perdeu outro. Até o final do Brasileirão, o tricolor paulista vai enfrentar três times da parte de cima da tabela: Atlético-MG (casa), Fluminense (fora) e Internacional (casa). O bom rendimento da equipe, agora com um tempo maior de preparação na agenda, foi comemorado por Ceni.

O São Paulo bateu o Juventude fora de casa e entrou no G-8 do Brasileirão.

“Acho que o time conseguiu melhorar bastante o aproveitamento fora de casa. É uma boa reação do time devido às circunstâncias que ficamos depois da derrota”, disse Ceni, já projetando o duelo com o Atlético-GO. “Sabemos que não é um time fácil. Está brigando para sair da zona de rebaixamento, e as equipes nesta situação dão muito trabalho. Deixam muita entrega e muita luta em campo.”

O São Paulo chegou aos 47 pontos e subiu para a oitava colocação. A equipe paulista volta a campo na quinta-feira, quando enfrenta o Atlético-GO, no Morumbi, às 19h, pela 34ª rodada do Brasileirão.