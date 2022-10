Ceni admite jogo ruim do São Paulo e despista sobre permanência: ‘Vamos analisar com calma’

Rogério Ceni não escondeu a insatisfação com a perda do título da Copa Sul-Americana pelo São Paulo, neste sábado, na derrota por 2 a 0 para o Independiente Del Valle, em Córdoba, na Argentina. Em entrevista coletiva após o jogo, ele admitiu que a equipe brasileira não fez uma grande partida e despistou sobre a sua continuidade no comando do time tricolor.

O São Paulo saiu perdendo para o Del Valle logo aos 12 do primeiro tempo, e terminou a partida sem Calleri e Diego Costa, expulsos já na reta final do confronto. Ao ser questionado sobre o aspecto emocional do São Paulo no jogo, o treinador afirma que o time sentiu o primeiro gol e não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve de empatar o duelo.

“Do minuto 93 em diante não colocaria na conta do resultado. Tivemos nossas oportunidades, chances de gol e não fizemos. Sofremos o primeiro gol em chute despretensioso. Sentimos bastante o primeiro gol. O tempo foi passando, diminuímos o ímpeto, nossas chances diminuíram, e não saímos daqui com o objetivo, que era ser campeão”, explicou Ceni. “É natural que a equipe com a vantagem se sinta mais à vontade em campo. Tivemos nossos momentos e não conseguimos fazer nossos gols. No início do segundo tempo, foram três chances claras de gol.”

O meia Patrick, que esteve ao lado de Rogério Ceni durante toda a coletiva, disse que o título escapou das mãos do São Paulo por detalhes, e rechaçou que o time foi derrotado por estar nervoso em campo. “Acredito que é natural às vezes um atleta ou outro iniciar o jogo nervoso. A bola não queimou no nosso pé, poderíamos ter aproveitado a posse, construção. Não vou falar que ficamos nervosos ou que a bola queimou. Criamos chances, mas infelizmente no detalhe sofremos o gol. Acho que poderíamos ter feito uma escolha melhor. Não vou atribuir ao nervosismo. Poderíamos ter feito uma partida melhor.”

Para Ceni, São Paulo sentiu gol logo no início do jogo e não conseguiu aproveitar oportunidades criadas durante a partida. Foto: Juan Ignacio Roncoroni / EFE

Ao ser questionado sobre a qualidade do time adversário, Rogério Ceni reconheceu o bom futebol mostrado pelo time equatoriano, que com os gols de Faravelli e Lautaro Díaz se consagrou bicampeão da Copa Sul-Americana. O treinador ressaltou a grandeza do São Paulo, mas disse que o momento do adversário da América do Sul é melhor.

“Del Valle cedeu bastante espaço, mas soube controlar a bola. Inegavelmente tem uma qualidade de jogo muito boa. No momento que tivemos nossas chances, não tivemos sorte. Cabeçada do Calleri, chute do Nestor... É inegável que é um bom time. Tiveram calma e controle de jogo no momento que a gente pressionou”, disse. “A história é muito importante, o tamanho dos clubes é importante. Mas o futebol também é momento e o momento do Del Valle talvez seja melhor que o do São Paulo”, concluiu.

Continua após a publicidade

Ceni aproveitou para agradecer os torcedores que se deslocaram até Córdoba para acompanhar o São Paulo na sua primeira final internacional em uma década. Para o comandante e ídolo tricolor, os torcedores tiveram papel importante durante toda a temporada da equipe, que anteriormente chegou à semifinal da Copa do Brasil.

“Eu acho que hoje era um dia muito importante na história do clube, onde poderíamos ter mudado essa década de luta, mas também sofrimento. Lamento ao torcedor que veio aqui, mesmo com as dificuldades, incentivou, cantou até o fim e saiu chateado. Isso é o que mais dói”, disse Ceni, que desconversou sobre a sua permanência para 2023. “Vamos analisar os próximos dias e jogar o Campeonato Brasileiro. Vamos analisar com calma.”

O São Paulo concentra agora todas as suas energias no Brasileirão. O time é o 12º colocado, com 37 pontos, e volta a campo na próxima quinta-feira para encarar o América-MG, fora de casa, pela 30ª rodada. Com chances remotas de vaga entre os seis primeiros, o clube aguarda a definição das finais da Libertadores (Athletico-PR x Flamengo) e da Copa do Brasil (Flamengo x Corinthians) para saber se o G-6 vai virar G-8 e, assim, se poderá sonhar com uma presença na principal competição de clubes da América na próxima temporada.

“Apesar de não haver oportunidade de títulos, precisamos fazer o máximo número de pontos possível para chegar na pré-Libertadores. Caso contrário vamos começar 2023 como mais um ano que não conseguimos progredir”, encerrou Ceni.