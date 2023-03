Ceni vê São Paulo sem opções de campo nas quartas: ‘Se Palmeiras ceder, será no Allianz’

O técnico Rogério Ceni não gostaria de mandar o jogo das quartas de final do Paulistão diante do Água Santa em um gramado sintético. Mas o treinador admitiu que o clube não tem muitas opções à escolha - o Morumbi estará locado para show do Coldplay - e a casa do Palmeiras deve ser a escolha.

São Paulo e Palmeiras fizeram um acordo recentemente para as equipes utilizarem as arenas rivais quando suas casas tiverem impossibilitadas de hospedar jogos. O rival, inclusive, mandou o clássico com o Santos no Morumbi por causa de um evento em sua casa.

Questionado sobre onde seria o duelo das quartas, Ceni mostrou-se incomodado por ter de jogar no Allianz Parque, mas se viu sem saída. “Com relação ao estádio, o que tem melhor condição, mesmo não tendo grama natural, é o do Palmeiras”, disse, sem se animar em jogar na arena verde.

Rubens Chiri / saopaulofc.net Foto: Rubens Chiri/Perspectiva

“Não temos muitas opções hoje em São Paulo. O Corinthians não vai ceder provavelmente o estádio para a gente jogar. O Palmeiras, pelo acordo que fez com o São Paulo, é uma possibilidade”, disse. Os outros são estádios menores, que o gramado não está nas condições ideias (Arena Barueri e até Vila Belmiro foram cogitados). Para mim, se o Palmeiras ceder, (o Allianz Parque) deverá ser o local de escolha para a gente.”

Para a partida contra a surpreendente equipe de Diadema, Ceni deixou no ar a possibilidade de contar com os retornos de Arboleda e Erison. E fez questão de elogiar o rival, por isso o temor de jogar em um campo neutro.

“Vejo como ponto negativo a gente enfrentar o Água Santa porque é uma equipe que vem crescendo de produção”, admitiu. “Jogamos lá ano passado, foi um jogo difícil e parece estar mais forte esse ano, junto com o São Bernardo.”