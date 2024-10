Após o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, afirmar que o Corinthians estava “dando um golpe no futebol brasileiro”, o CEO do time paulista, Fred Luz, deu uma entrevista ao jornalista André Hernan, do UOL, onde contestou essa acusação. Ele afirmou que o Corinthians busca alternativas para quitar as parcelas da transferência do volante Raniele - motivo da indignação do presidente do clube mato-grossense, que questionou o atraso, enquanto o clube contrata o holandês Memphis Depay.

Leia mais

Fred Luz disse que as repostas a esses questionamentos vão ser dadas no momento certo e que é necessário compreensão por parte de todos, inclusive de Dresch. “Não é que o clube seja caloteiro, aí vou pedir licença para o Cristiano e dizer que ele exagerou e muito”, sinalizou Luz. “O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas do clube no curto prazo”, completou.

CEO do Corinthians Fred Luz rebate presidente do Cuiabá: 'Não é caloteiro' Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians