Cerimônia de abertura da Copa do Mundo Feminina têm danças tradicionais e minuto de silêncio

Sob estado de alerta e preocupação após um tiroteio que vitimou três pessoas na cidade de Auckland, na Austrália, a cerimônia de abertura da Copa do Mundo Feminina de 2023 ocorreu sem maior problemas na madrugada desta quinta-feira, dia 20.

Antes da partida entre Nova Zelândia e Noruega, o estádio Eden Park recebeu uma celebração das culturas originárias das duas sedes do Mundial -- Austrália e Nova Zelândia. O gramado foi tomado por um grupo de dançarinos que reproduziram coreografias tradicionais das culturas indígenas de ambos os países, os aborígenes australianos e os maoris neozelandeses.

O logo da competição foi formado por dançarinos carregando panos durante a abertura de cerimônia da Copa do Mundo Feminina 2023. Foto: Saeed Khan/AFP

Após o primeiro espetáculo, um novo grupo de dançarinos entrou em cena representando as 32 seleções que disputam o torneio de 2023. É a primeira vez que essa quantidade de países participa do Mundial feminino. Os participantes, então, abriram tecidos no centro do campo que formaram o logo da Copa do Mundo de 2023.

O ponto alto da cerimônia foi a cantora neozelandesa Benee e a australiana Mallrat cantando a música tema da competição, “Do It Again”. Após a performance, fogos de artifício tomaram os céus do Eden Park.

A cantora Benee canta a música “Do It Again”, tema oficial da Copa do Mundo Feminina de 2023. Foto: Saeed Khan/AFP

Com a abertura encerrada, foi a hora do troféu oficial do torneio ser disposto para o mundo. As seleções da Nova Zelândia e da Noruega entraram em campo mas, antes da reprodução dos hinos, um minuto de silêncio foi feito no estádio em respeito as vítimas do tiroteio que ocorreu na cidade de Auckland algumas horas antes.

Taça da Copa do Mundo Feminina de 2023 é exposta durante partida entre Nova Zelândia e Noruega. Foto: Marty Melville/AFP

De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, o ataque aconteceu nas proximidades do hotel onde está hospedada a seleção da Noruega. Em parte do comunicado, a Fifa informa que manteve constante contato com as equipes da partida de abertura e segue prestando todo o apoio necessário.