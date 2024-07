Cerro Porteño x Athletico-PR na Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Com a paralisação do campeonato paraguaio por conta da Copa América, o time da casa não participa de um jogo oficial há quase um mês. O elenco, todavia, está descansado e o técnico Manolo Jiménez terá força total para o confronto.

Do outro lado do campo, a equipe brasileira busca se acostumar ao estilo do seu novo técnico, o uruguaio Martín Varini. O atacante Canobbio, que disputou o torneio continental pelo Uruguai, retorna ao time.