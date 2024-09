Champions: Barcelona joga 80 minutos com um a menos e perde em visita ao Monaco

O prometido futebol forte e vistoso de Hansi Flick no Barcelona ficará para a segunda rodada da Liga dos Campeões. Neste quinta-feira, em visita ao Monaco, o treinador viu seu discurso otimista de “brigar pelo título” virar água com expulsão de García após lambança de Ter Stegen com apenas 9 minutos. Atuando a partida quase inteira com um a menos, na França, a equipe catalã não conseguiu evitar a derrota na estreia, por 2 a 1.

A “estreia” do Barcelona acaba adiada para o começo de outubro, quando receberá o Young Boys na segunda de oito rodadas da primeira fase da Liga dos Campeões, e na qual já não será possível mais tropeço na briga para avançar às oitavas diretamente sem a necessidade dos playoffs (entre 9º e 24º colocados).

Lamine Yamal em ação pelo Barcelona contra o Monaco pela Champions League Foto: Miguel Medina/AFP

Os jogadores do Barcelona entraram no gramado do Estádio Louis II, em Mônaco, com uma pressão a mais após Flick colocar a equipe entre as favoritas ao título e "pronta" para desencantar na Liga dos Campeões. Prometia, ainda, uma apresentação muito mais vistosa que a da derrota para os franceses na decisão da Copa Joan Gramper, na qual levou 3 a 0. O sentimento de vingança nem teve tempo de entrar em ação e já veio o lance polêmico do jogo que seria decisivo para o placar. Aos nove minutos, após bola recuada, o goleiro Ter Stegen saiu jogando errado, o volante Eric García se viu obrigado a derrubar o atacante francês que faria o gol e acabou levando cartão vermelho direto.

O dia parecia de “dormidas” dos atletas catalães. O brasileiro Raphinha saiu cara a cara com o goleiro Köhn pouco depois da expulsão e demorou muito para finalizar. Acabou desarmado pelo zagueiro e desperdiçando a chance clara.

Embolo, em batida fraca, falhou na primeira oportunidade dos mandantes. Na segunda, aos 16, Akliouche foi para cima dos marcadores, não sofreu o combate e bateu no contrapé de Ter Stegen tirando o zero do placar. Os franceses ficaram soberanos na partida com um a mais, mas falhavam nas conclusões.

E, diante de um gigante como o Barcelona, dar oportunidades é assumir o risco. Embolo e Camara não ampliaram e veio o castigo. Aos 27 minutos, lançamento longo para o jovem Lamine Yamal, de apenas 7 anos, que cortou o marcador e empatou em batida rasteira de esquerda.

O segundo tempo começou com o Monaco rondando a área catalã, mas sem achar espaços para as conclusões das jogadas. Quando o fez, parou em Ter Stegen. Os catalães, por outro lado, se fechavam como podiam e mandavam a bola para frente para tentar encaixar um lance de perigo com Yamal ou Raphinha na correria.

Desapontado com a falta de pontaria de seus atacantes, Adi Hütter trocou todo o setor e investiu em jovens. E colheu os frutos. Em lançamento longo, Ilenikhena, de 18 anos, arrancou em velocidade, olhou o posicionamento de Ter Stegen e bateu forte para grande festa da torcida e dos companheiros com o segundo gol.

O desespero bateu nos espanhóis e os franceses começaram a enfileirar chances de ampliar. Ter Stegen se desdobrava para evitar uma desvantagem ainda maior e fazia milagres. Aos 39, o árbitro ainda anotou um pênalti para o Monaco, de Iñigo Martínez em Balogun, mas após consulta ao VAR, voltou atrás na marcação.

O atacante Ansu Fati entrou no fim do Barcelona após longo período machucado, mas nada pôde fazer nos seis minutos de acréscimos e a derrota acabou confirmada, para enorme festa francesa.

Jogando na Itália diante da campeã da Liga Europa, a Atalanta, o Arsenal poderia ter celebrado um resultado melhor que o empate por 0 a 0. O time de Mikel Arteta criou boas oportunidades para abrir o placar, sobretudo na primeira etapa, e não aproveitou. Na segunda, foi salvo por Raya, que defendeu pênalti de Retegui e ainda brilhou no rebote. Já o Atlético de Madrid recebeu o RB Leipizg e somou uma virada sofrida, por 2 a 1, definida no último minuto do tempo regulamentar. O time espanhol foi surpreendido logo no começo da partida. Com somente quatro minutos, Sesko arrancou de sua área com a bola dominada, tocou para Openda parar em milagre de Oblak, mas aproveitou o rebote para abrir o placar, de cabeça. A igualdade do time de Diego Simeone veio com o astro Griezmann. O francês recebeu de Llorente e girou bonito para mandar às redes. Com grande apoio da torcida e com postura ofensiva o segundo tempo todo, a virada veio aos 44 minutos. Griezmann cruzou na cabeça de Giménez. Em outro jogo do dia, mais um triunfo por 2 a 1, desta vez do Brest sobre o Sturm Graz.

Bayer Leverkusen arrasa e Benfica ganha

Sensação da temporada passada ao desbancar o Bayern de Munique no Campeonato Alemão e ir até a decisão da Liga Europa, o Bayer Leverkusen estreou na Liga dos Campeões no modo arrasador. O time de Xabi Alonso foi até a Holanda e goleou o Feyenoord por 4 a 0.

Os alemães precisaram apenas dos 45 minutos iniciais para construir a goleada. O jovem habilidoso Wirtz abriu o marcador logo aos 5 minutos. Aos 30, Grimaldo ampliou concluindo jogada de Frimpong, que voltaria a dar assistência para Wirtz aos 36. Antes do intervalo, Wellenreuther definiu, ao mandar contra as próprias redes.

Outro time a celebrar um bom triunfo longe de casa foi o Benfica. Os portugueses visitaram o Estrela Vermelha, na Sérvia, e venceram por 2 a 1, gols de Akturkoglu e Kokçu, em bela cobrança de falta. Milson anotou o de honra dos mandantes já no fim.