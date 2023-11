Champions League: Mbappé salva PSG, e Barcelona avança; veja resultados desta terça

A terça-feira de Champions League ficou marcada por virada e resultados que embolaram a disputa por uma vaga nas oitavas de final. Barcelona, Atlético de Madrid, Lazio e Borussia Dortmund garantiram a classificação, mas a disputa continua em aberto por um posto nos Grupos F e H.

Após ser eliminado na fase de grupos das duas últimas edições, o Barcelona está de volta às oitavas de final da Champions League. A classificação veio com uma vitória por 2 a 1 sobre o Porto, no Camp Nou, onde os portugueses da agremiação catalã, João Cancelo e João Félix, marcaram os gols responsáveis pela derrota do time lusitano, que começou a partida ganhando ao balançar a rede com o brasileiro Pepê - presente na última convocação da seleção brasileira -, mas cedeu a virada.

A equipe comandada por Xavi Hernández fica na liderança do Grupo H, com 12 pontos, três acima do Porto, vice-líder, com nove. A segunda vaga do grupo será decidida na última rodada, em duelo entre os portistas e o Shakhtar Donetsk, que venceu o Real Antuérpia nesta terça e também tem nove pontos, em terceiro lugar.

João Félix comemora gol do Barcelona sobre o Porto. Foto: Joan Monfort/ AP

O Grupo E da Champions League chegará à rodada final apenas com a liderança em disputa, já que as vagas foram definidas nesta terça. O Atlético de Madrid venceu o Feyenoord por 3 a 1, em jogo com dois gols contra dos adversários, e assumiu o primeiro lugar, com 11 pontos. No último jogo da fase de grupos, fará um duelo direto com a Lazio, que fez 2 a 0 no Celtic e chegou ao 10º ponto. Como o Feyenoord, terceiro, tem seis, a classificação às oitavas ficou nas mãos dos italianos e espanhóis.

No Grupo F, a disputa é mais intensa. O Borussia Dortmund foi até o San Siro e bateu o Milan por 3 a 1. O resultado coloca o Dortmund em primeiro na chave, com dez pontos, cinco a mais que o Milan, e com a vaga nas oitavas de final garantida.

No outro duelo, Isak fez 1 a 0 para o Newcastle frente ao Paris Saint-Germain, na capital francesa. O PSG só foi conseguir o empate aos 53 da etapa final, com Mbappé em cobrança de pênalti. A igualdade deixou os franceses com sete pontos, enquanto os ingleses somam dois a menos.

O Manchester City mostrou seu poder de reação ao vencer o RB Leipzig, por 3 a 2, de virada, no Etihad Stadium, em Manchester, em duelo válido pela quinta rodada do Grupo G. Com o resultado, o time do técnico Pep Guardiola manteve os 100% de aproveitamento nesta fase de grupos.

No outro jogo do grupo, o Young Boys não teve grandes dificuldades para derrotar o Crvena Zvezda por 2 a 0, com gols de Nedeljkovic (contra) e Blum, ambos na primeira etapa.

Resultados da Champions League nesta terça (28/11)