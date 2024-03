Champions: veja classificados para as quartas e saiba quando será o sorteio e onde assistir

A Champions League encerrou nesta quarta-feira a disputa das oitavas de final e indicou todos os classificados para a próxima etapa do principal torneio do Velho Continente. As oito equipes agora aguardam a definição do sorteio para saber quem vão enfrentar.

Não houve surpresas na definição dos classificados. Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal e Atlético de Madrid carimbaram seus passaportes para as quartas de final.

Mats Hummels e Niclas Fuellkrug comemoram classificação do Borussia Dortmund para a próxima fase. Foto: Ina Fassbender/AFP

O sorteio, que contará com transmissão da TNT, apontará os confrontos da etapa seguinte acontece nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília). O evento também revelará os cruzamentos para a semifinal. Não há qualquer impedimento por país ou duelo na etapa inicial. Portanto, qualquer jogo pode ser sorteado.