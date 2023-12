Em um sorteio marcado pela ausência de clássicos, a Champions League definiu nesta segunda-feira, dia 18, os confrontos das oitavas de final. Atual campeão, o Manchester City vai enfrentar o modesto Copenhague, enquanto o Real Madrid, maior vencedor da competição, terá pela frente o RB Leipzig. São favoritos. Eles ganharam os seis jogos da etapa de grupo.

O mata-mata da maior competição de clubes do mundo vai começar na metade de fevereiro, a partir do dia 13. Os jogos da volta das oitavas estão marcado para as duas primeiras semanas de março. As quartas de final serão jogadas no mês de abril, enquanto as semifinais estão marcadas para o fim de abril e o início de maio. A final será no dia 1º de junho, em Londres.

Únicos times que tiveram aproveitamento de 100% na fase de grupos, City e Real deram sorte no sorteio. A equipe inglesa vai enfrentar um dos piores times entre aqueles que avançaram na competição. O Copenhague ganhou apenas duas das seis partidas que disputou. Mesmo longe de empolgar, se classificou num grupo com Bayern de Munique e Manchester United, que fracassou e ficou em último lugar na chave.

Sorteio dos confrontos das oitavas de final da Champions League foi realizado nesta segunda-feira. Foto: SALVATORE DI NOLFI/ EFE

O Real Madrid, dos brasileiros Vinicius Júnior e Rodrygo, pode manter o embalo na competição diante do RB Leipzig, que está longe de ser aquele time surpreendente de 2020, quando alcançou a semifinal. O time é apenas o terceiro colocado do Campeonato Alemão e não conseguiu mais repetir a performance de três anos atrás.

Já o Paris Saint-Germain obteve algum alívio num sorteio de Champions League. Acostumado a pegar pedreiras logo nas oitavas, o time francês vai encarar a modesta Real Sociedad, atual sexta colocada do Campeonato Espanhol. O confronto pode abrir caminho para o PSG voltar a brilhar no mata-mata da competição europeia, agora sem Neymar e Messi.

Barcelona e Arsenal também não têm motivos para reclamar. O líder do Campeonato Inglês vai duelar com o Porto, terceiro colocado do Português. Já a equipe espanhola enfrentará o Napoli, que está em baixa na temporada após ser o campeão italiano no ano passado. Espanhóis e italianos estão acostumados a se enfrentar na competição e foi o Barcelona que levou a melhor da última vez, em 2020, também pelas oitavas de final.

Entre os demais confrontos, o Bayern de Munique é franco favorito diante da Lazio. O Borussia Dortmund é a principal aposta contra o PSV, mas o favoritismo é menor em comparação ao do Bayern. E o confronto entre Inter de Milão e Atlético de Madrid pode ser um dos mais equilibrados do primeiro mata-mata do torneio. Pelas regras do sorteio, os times não podiam enfrentar rivais do mesmo grupo, da fase anterior, e adversários do mesmo país. Os clubes que terminaram em primeiro lugar em suas chaves terão a vantagem de jogar a partida da volta em casa.

Confira os confrontos do mata-mata da Champions League

Porto x Arsenal*

Napoli x Barcelona*

Paris Saint-Germain x Real Sociedad*

Inter de Milão x Atlético de Madrid*

PSV x Borussia Dortmund*

Lazio x Bayern de Munique*

Copenhague x Manchester City*

RB Leipzig x Real Madrid*

* Jogam a segunda partida em casa

Milan enfrenta Rennes na Europa League após queda na Champions

Eliminado da Champions League, após ser superado por Borussia Dortmund e PSG dentro do “grupo da morte”, o Milan vai enfrentar o Rennes, da França, por uma vaga nas oitavas de final da Europa League. O confronto foi definido nesta segunda-feira, durante o sorteio realizado pela Uefa para formar as chaves do playoff do segundo torneio de clubes mais importante do futebol europeu. Os duelos, disputados em rodadas de ida e volta, são entre times eliminados da Champions e aqueles que ficaram em segundo lugar nos grupos da Europa League.

O sorteio foi organizado de forma que times do mesmo país não pudessem se enfrentar, portanto o Milan não poderia pegar a Roma, que ficou em segundo lugar do Grupo G da Europa League, perdendo a vaga direta nas oitavas para o Slavia Praga. O adversário dos romanistas, vice-campeões do torneio na edição passada, será o Feyenoord, da Holanda, equipe que derrotaram no ano passado para se tornarem campeões da Conference League.

Sorteio dos playoffs da Europa League. Foto: Salvatore Di Nolfi/EFE

O Benfica, protagonista de uma campanha de apenas quatro pontos na primeira fase da Liga dos Campeões, desafiará o Toulouse para continuar almejando uma conquista europeia nesta temporada. Já o Sporting, desde o início na disputa da Liga Europa e segundo de seu grupo, baterá de frente com o suíço Young Boys. O Shakhtar Donetsk, que brigou até o fim pela classificação na Champions, mas acabou superado por Barcelona e Porto, vai enfrentar o Olympique de Marselha. Lens x Freiburg, Braga x Qarabag e Galatsaray x Sparta Praga são os outros duelos da primeira fase do mata-mata.

Já os times que terminaram em primeiro lugar nos grupos da Liga Europa, só vão conhecer seus adversários das oitavas de final em sorteio marcado para o dia 23 de fevereiro de 2024, após a disputa dos playoffs, que serão realizados nos dias 15 e 22 do mesmo mês. Os já classificados para as oitavas, previstas para os dias 7 e 14 de março, são West Ham, Brighton, Rangers, Atalanta, Liverpool, Villarreal, Slavia Praga e Bayer Leverkusen. A final está marcada para 22 de maio, no Aviva Stadium, em Dublin.

Confira os jogos do playoff da Europa League: