Dois duelos abrem as quartas de final na Champions League nesta terça-feira, às 16h. Em Manchester, o City encara o hexacampeão Bayern de Munique em um duelo que atrai todos os holofotes do continente. Em Lisboa, um confronto sem o mesmo glamour da década de 1960, mas com o charme da história do futebol europeu, envolvendo Benfica e Internazionale.

O Manchester City nunca ergueu uma taça da Champions League. Mas o dinheiro dos Emirados Árabes Unidos elimina a barreira histórica e impõe o time inglês como forte postulante. Distantes do título do Campeonato Inglês, os comandados de Pep Guardiola entendem que chegou a hora do time finalmente levar o troféu para casa.

“Quero muito ganhar essa competição. É uma honra estar aqui, contra um clube de elite como o Bayern. Tentamos nos anos passados, mas enfrentamos times que também querem isso. Vamos tentar o tempo todo, mas isso não significa que vamos ganhar”, afirmou Guardiola.

Em Munique, o clima é de desconfiança. Após demitir Julian Nagelsmann, os bávaros apostam no técnico Thomas Tuchel para salvar a temporada. Antes de assumir o City, Guardiola foi técnico do Bayern, entre 2013 e 2016. Será o primeiro encontro entre o clube e seu ex-comandante em jogos oficiais. Pelo Chelsea, Tuchel acumula retrospecto positivo diante do técnico espanhol. Foram cinco jogos, com três vitória do alemão.

Tuchel volta à Inglaterra com a missão de levar o Bayern às semifinais da Champions. Foto: Jason Cairnduff/ Reuters

Na capital portuguesa, a Inter de Milão pode abrir caminho para garantir a Itália na final da Champions. Quem avançar do jogo entre Benfica e Internazionale pega o ganhador de Milan x Napoli. A sequência de oito vitórias consecutivas do time de Lisboa, líder consolidado no Português, foi interrompida no fim de semana com a vitória do Porto, por 2 a 1, no clássico.

A fase da Inter não é boa e alimenta desconfiança. O time de Milão não vence há seis jogos: empatou com Porto, Juventus e Salernitana e perdeu para Fiorentina, Juventus e Spezia. No Campeonato Italiano, o clube briga por uma vaga na próxima edição da Champions com o rival Milan e ocupa o quinto lugar.

Dona de três títulos europeus, a Inter levantou as taças das temporadas 1963-64, 1964-65 (contra o Benfica) e 2009-10. Já o Benfica venceu o torneio duas vezes, em 1960-61 e 1961-62. As duas equipes esperam se recolocar no cenário europeu em papeis semelhantes aos ocupados na década de 1960.