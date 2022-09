Champions League: onde assistir aos jogos e resumo da competição europeia

De volta ao calendário do futebol internacional, a Champions League inicia mais uma edição histórica a partir desta terça-feira. Com a presença de Barcelona, PSG, Manchester City, Real Madrid, entre outros favoritos ao título, serão oito meses até a decisão da competição, que acontece em 2023 em Istambul.

Pela primeira vez em 20 anos, o destaque no início da competição é a ausência de um jogador: Cristiano Ronaldo permaneceu no Manchester United ao fechamento da janela de transferências e não irá disputar a fase de grupos da Champions - o clube inglês compete na Liga Europa.

Edição de 2022/23 da Champions League começa nesta terã-feira.

A obsessão do Paris Saint-Germain pelo título inédito, a estreia de Haaland no Manchester City na Champions, Real Madrid em busca do bicampeonato e o Barcelona de volta à competição são os destaques neste início de temporada. O Estadão prepara um resumo para acompanhar o principal torneio de clubes do mundo e onde assistir aos jogos.

ONDE ASSISTIR A CHAMPIONS LEAGUE?

A Champions League terá transmissão do grupo Turner no Brasil e do SBT na TV Aberta. Ao todo, o torcedor terá quatro opções para acompanhar os jogos: SBT (TV aberta), TNT e Space (TV fechada) e HBO Max (streaming), que terá todas as partidas ao vivo e sob demanda.

ONDE E QUANDO É A FINAL DA CHAMPIONS LEAGUE 2022/23?

A final da Champions League 2022/23 será em Istambul, na Turquia. O estádio escolhido pela Uefa é o Olímpico Atatürk. Na última temporada, a partida decisiva entre Liverpool e Real Madrid (título dos merengues) aconteceu em Paris, no Stade de France.

Confira os grupos da Champions League

Grupo A: Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers

Grupo B: Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Club Brugge

Grupo C: Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão e Viktoria Plzen

Grupo D: Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting e Olympique de Marseille

Grupo E: Milan, Chelsea, Salzburg e Dinamo Zagreb

Grupo F: Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic

Grupo G: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund e Copenhague

Grupo H: Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa

Confira todos os jogos da primeira rodada da Champions League:

Terça-feira, 06/09

13h45 - Dínamo Zagreb x Chelsea

13h45 - Borussia Dortmund - Copenhague

16h - Benfica x Maccabi Haifa

16h - Sevilla x Manchester City

16h - RB Salzburg x Milan

16h - Celtic x Real Madrid

16h - RB Leipzig x Shakhtar Donetsk

16h - PSG x Juventus

Quarta-feira, 07/09

