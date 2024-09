Champions League vê ‘explosão’ de bets e casas de aposta patrocinam quase 1/3 dos times

Em relação à última temporada, o aumento no número de patrocinadores foi de 57%. Em 2023/2024, sete times eram patrocinados por casas de aposta. Em relação a 2018/2019, menor índice antes do crescimento observado nos últimos anos, apenas três equipes tinham marcas do tipo em seu uniforme.

Em seis anos, o aumento do número de patrocinadores foi de 366%. Além dos clubes, as marcas também passaram a ter influência na competição. Para esta temporada, a bet365 assinou um contrato de três anos com a Uefa para patrocinar a Champions League. É a primeira casa de apostas a investir diretamente e patrocinar a competição.